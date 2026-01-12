タイトルを勝ち取ったバルセロナのフリック監督「このチームの未来についてとても楽観的になる」
スペインスーパーカップ決勝が11日にサウジアラビアで行われ、バルセロナはレアル・マドリーに3-2で勝利した。これで2年連続16度目の優勝。ハンジ・フリック監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
バルセロナは前半にFWラフィーニャ、FWロベルト・レバンドフスキのゴールで2度のリードを奪いながら追い付かれたが、後半にラフィーニャが勝ち越しゴールを挙げると、そのまま3-2で逃げ切った。
フリック監督は試合後、「このスーパーカップは、私たちにとって非常に重要だ。レアル・マドリーに勝てたことも、それ以上に素晴らしい。勝利は素敵なものだ。特にうまく勝ち取った時はなおさらだ」と、チームのパフォーマンスに満足。続けて「私にとって最も大事なのは、勝てたこと、そして自分たちのプレースタイルを貫いたことだ。私は全てをとても誇りに思っている」と述べ、選手たちの姿勢も称えている。
「このチームのメンタリティは信じられないほど素晴らしい。私たちはこの栄冠に値する。選手全員がチームのために、このエンブレムのために、そしてファンのために100%全力を尽くして戦っている。それがポイントだ。私たちが手にしている自信はとても大きい」
バルセロナは現在、ラ・リーガで2位レアルに4ポイント差をつけて首位を走っている。フリック監督は「今夜のように私たちがチームとしてプレーすることに集中している時、このチームの未来についてとても楽観的になる」とポジティブに語った。
