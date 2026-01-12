宮崎が飯塚FW塚本一咲の加入を発表!「攻撃型フットボールとの相性が良い」と期待
テゲバジャーロ宮崎は12日、飯塚高のFW塚本一咲(18)が今シーズンから加入することを発表した。
塚本は昨年夏の全国高校総体(インターハイ)に出場し、飯塚の全国初となるベスト8進出に貢献。優秀選手の1人に選ばれた。
クラブは公式サイトで次のように紹介している。
「塚本一咲選手は福岡県出身。高校サッカー界を代表する育成環境、強豪である飯塚高校の大型フォワードです。180cmを超える身長とスピードを活かした献身的なプレーで得点を量産してきました。高校1年次までセンターバックだったというキャリアは、彼の得点力の源となるサッカー頭脳を構成しています」
「チームのために前線の守備に走り球際に強く、持久力は抜群、ロングボールに対し抜け出す動き出しを得意としており、テゲバジャーロ宮崎の攻撃型フットボールとの相性が良いでしょう」
「スカイブルーのユニフォームで流した汗と涙を、ピンクのテゲバで咲かせます。ファミリーの皆様、塚本選手への熱いご声援を、よろしくお願いいたします」
塚本は加入にあたり、「日々全力で邁進し、これまで支えてくれた人々に感謝を忘れずに成長していきます。1日でも早くピッチに立ち得点を決めてチームに貢献できるように頑張ります」と決意を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW塚本一咲
(つかもと・いっさ)
■生年月日
2007年6月16日(18歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
183cm/75kg
■経歴
バディFC-グーリット朝倉-飯塚高
■コメント
「このたび、2026シーズンよりテゲバジャーロ宮崎に加入内定した飯塚高校の塚本一咲です。日々全力で邁進し、これまで支えてくれた人々に感謝を忘れずに成長していきます。1日でも早くピッチに立ち得点を決めてチームに貢献できるように頑張ります。
テゲバジャーロ宮崎に関わる皆様と共に全力で戦います。応援よろしくお願いします。」
