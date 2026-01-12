歌手の荻野目洋子（57）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。年齢について思いを記した。

荻野目は前日11日、ライブ帰りに乗った新幹線での食事について投稿。「スタッフさんが用意してくださった、株式会社荻野屋さんの釜飯を頂く荻野目。昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味。変わらない美味しさに感動しました！」と写真とともに紹介した。

この投稿に対し「昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味って、荻野目ちゃん年バレちゃうよ」とツッコミが入った。ただ荻野目は「バレたら恥ずかしいなんて全然ないです。貴重な思い出に誇りを持っているから」と返答。「年齢については、逆に日本は必要以上に記載が多くて不思議だな、と思う。感性は人それぞれ、同じ年数生きても皆違うのは当たり前だから、比べる事に違和感を感じてしまいます。煽って煽られて、振り回して欲しくない」とつづった。

荻野目はさらに「こういうのをマジレスすんな。という人が必ずいらっしゃると思うのですが、全くもって、それも私の自由だと。頂いたコメントの方に対してではなく、それを元に世の中について考えるのが、Xでの自分なりの表現です」と記載。「マイ・ペースで今後も暮らすのであります！」と締めくくった。