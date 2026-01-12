「銀座にいたのか」287億円メジャー戦士、一般人に紛れ満喫 「俺ニアミスしてた」ネット騒然
ジャイアンツのアダメス、韓国からの帰途に東京へ
米大リーグのジャイアンツでプレーするウィリー・アダメス内野手が日本を訪れ、思い出を自身のインスタグラムに投稿した。7年総額1億8200万ドル（約286億8700万円）という巨額契約でプレーするスーパースターの意外な行動に、日本のファンからも驚きの声が上がっている。
浅草寺に秋葉原、東京の名所にまぎれたスーパースターはファンに「日本にいるんだ。人が多いね」と呼びかけている。公開された動画では寿司を楽しむ様子や、ドラゴンボールのフィギュアが飾られた店、ゲームセンターの様子などを公開。日本での日程を満喫したようだ。
スーパースターの突然の登場はX上でも拡散され、日本のファンからも驚きの声が上がった。
「アダメスが……日本にいるだと？」
「アダメスが東京満喫してて良かった」
「アダメス銀座にいたのか」
「俺今日アダメスとニアミスしてたのか」
「日本に来たの嬉しい」
「大大大好きなアダメスが来ていて感動してます」
アダメスはブルワーズ時代の2024年には112打点を挙げ、大谷翔平投手（ドジャース）と打点王争いを演じた。昨季からはジャイアンツに移籍。年明けにはイ・ジョンフ外野手らと韓国でイベントに参加しており、その帰途に日本に寄った模様だ。
