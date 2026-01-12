BABYMETAL、ワールドツアー日本凱旋アリーナ公演完遂。”選ばれし15曲”や「ヘドバンギャー！！15th Night Ver.」も披露
結成15周年イヤーを迎えたBABYMETALが、イギリス・THE O2 ARENA、アメリカ・Intuit Domeと世界各地でアリーナ公演をSOLD OUTさせてきたワールドツアーの日本凱旋公演となる＜BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH＞を、1月10日(土)・11日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催した。
2025年にリリースした最新アルバム『METAL FORTH』は全米ビルボードアルバム総合チャートで9位にランクインし、日本人グループでは史上初となるTOP10入りを果たした。その最新アルバムを引っ提げたホームグラウンド・日本でのアリーナ公演ということもあり、会場には日本全国、さらには海外からも多くのファンが詰めかけた。また、この公演は最新アルバム『METAL FORTH』のツアーと併せて結成15周年を記念した公演でもあり、ファン投票で選出される「15 LEGEND SONGS TOURNAMENT」や、先日リリースしたばかりの「ヘドバンギャー！！15th Night Ver.」など、盛り沢山の企画が用意されていた。
場内が暗転すると『METAL FORTH』のストーリームービーがスタート。「キツネ様のお告げにより、METAL FORTHを構成する全てのピースがここに集結するのだ」とアナウンスがある。アルバムジャケットのデザインを彷彿とさせる菱形のセンターステージとその外周に設置された回廊、そして巨大スクリーン、さらには神バンドが鎮座するサブステージがライトアップされる。 「from me to u (feat. Poppy)」、「RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)」と立て続けにヒットチューンを繰り出し、会場も一気にヒートアップ。ストーリームービーを挟んで「Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)」、「KON! KON! (feat.Bloodywood)」、「KxAxWxAxIxI」、と進むにつれ、「METAL FORTH」のアルバム収録順に披露されていることが明らかになってきた。その通りに「Sunset Kiss (feat.Polyphia)」、「My Queen（feat. Spiritbox）」、そして世界初披露となる「Algorism」では歓喜の声が上がる。「メタり！！(feat. Tom Morello)」に続いて、こちらも世界初披露となりアルバムのラストを飾る「White Flame -白炎-」がスタート。白い炎の中で超絶技巧な演奏を繰り出す神バンドの演奏にも圧倒されながら、あっという間に「METAL FORTH」全曲披露というスペシャルな体験はエンディングを迎えた。「Beyond HEAVY METAL」のメッセージのままに、様々なタイプのメタルを披露した最新で最強のBABYMETALのステージであった。
しかし、ショーはここで終ることはなく、「キツネ様による次なる旅が待っているぞ。それでは新たなLEGENDへお連れしよう。」とのメッセージがアナウンスされる。「15 BABYMETAL YEARS」のタイトルからスタートしたストーリームービーでは、これまで数々のLEGENDを作ってきたBABYMETALの15年間の軌跡をなぞり、会場のオーディエンスも結成15周年イヤーをお祝いする。
「諸君、首の準備はできているか？15 BABYMETAL YEARSの幕開けだ！」新たなLEGENDの始まりを告げるメッセージと共に「BABYMETAL DEATH」がスタート。メンバーは神バンドが鎮座するサブステージから登場し、SU-METALが15周年の杖を掲げると、センターステージへと向かって炎の道が出現した。新たな歴史のスタートを一歩一歩踏み締めるように前へと進むメンバー。「ド・キ・ド・キ☆モーニング」、「メギツネ」と初期の代表曲に続き、鐘の音が聞こえてくると「Catch me if you can」のドラムのリズムと共に神バンドのソロ演奏が始まり、センターステージを取り囲む回廊から登場したメンバーがオーディエンスを煽ると会場も一段とヒートアップする。さらに「あわだまフィーバー」、「Elevator Girl」へと繋がるメドレー形式で披露され、嬉しいサプライズとなった。「KARATE」では会場全体がひとつになるようなライトに包まれ、「ギミチョコ！！」ではセンターステージがリフトアップされ、熱狂のうちにフィナーレを迎えた。
少しのインターバルを挟んで荘厳なサウンドに包まれるなか、コルセットやバトルロングジャケットに身を包んだダンサーズが回廊に登場し、15周年ならではの儀式が始まった。おなじみの「伝説の黒髪を華麗に乱し」のイントロフレーズと共にリメイクされた「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」がスタートすると、会場全体が土下座ヘドバンタイムに突入する。法螺貝の合図と共いよいよラストソング「Road of Resistance」へ。メンバーの「1! 2! 3! 4!」の掛け声と同時にフロアではウォールオブデスが発生し、大量の火柱が上がりさらに会場をヒートアップさせた。BABYMETAL史上最長となる約2時間におよぶアリーナ公演を完遂し、メンバーそしてオーディエンスの「すべてを出し切った」という晴れ晴れした表情が印象的であった。エンディングムービーでは「15 LEGEND SONGS TOURNAMENT」の結果発表となる「選ばれし15曲」も明らかになると、最後の最後まで15周年を迎えたBABYMETALを祝福するムードで大団円を迎えた。
また、WOWOWでさいたまスーパーアリーナ公演を含めた3カ月連続特集が決定した。「ワールドツアーアリーナ三部作！ BABYMETAL3カ月連続特集」として3月「BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025」（※2025年5月にロンドン・O2アリーナで開催されたUK＆ヨーロッパツアーのファイナル公演）、「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN US INTUIT DOME」 （※2025 年 11 月に米・カリフォルニア州 INTUIT DOME で単独公演として開催したスペシャルアリーナショー）4月「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH」（※BABYMETAL 結成 15 周年アニバーサリーイヤーの集大成となるさいたまスーパーアリーナ 2DAYS ）5月「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」、これら4作品はNTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoでも順次配信が決定している。
なお、“15歳を迎えた”BABYMETAL自身をオマージュする形で、再レコーディングされた「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」のミュージックビデオも公開中。
■セットリスト＜BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH＞
M1. from me to u (feat. Poppy)
M2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)
M3. Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)
M4. KON! KON! (feat.Bloodywood)
M5. KxAxWxAxIxI
M6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)
M7. My Queen（feat. Spiritbox）
M8. Algorism
M9. メタり！！(feat. Tom Morello)
M10. White Flame ー白炎ー
M11. BABYMETAL DEATH
M12. ド・キ・ド・キ☆モーニング
M13. メギツネ
M14. Catch me if you can 〜 あわだまフィーバー 〜 Elevator Girl
M15. KARATE
M16. ギミチョコ！！
M17. ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.
M18. Road of Resistance
■関連情報
＜全世界15枚限定「15th Night Studded Battle Long Jacket」（抽選）＞
https://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10049214
＜オンラインショップ「A!SMART」内BABYMETAL SHOP＞
http://www.asmart.jp/babymetal
＜BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO：開催中＞
【開催期間】1月7日(水) 15:00〜21:00
1月8日(木)〜1月13日(火) 10:00〜21:00 ※最終日のみ20:00まで。
【開催場所】SHIBUYA TSUTAYA 1F（東京都渋谷区宇田川町21−6）
■イベント情報
＜TOKYO FM 開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES＞
2026年3月29日(日)OPEN 17:00／START 18:00
会場：東京ガーデンシアター（有明） 東京都江東区有明2丁目1−6
出演：BABYMETAL、マキシマム ザ ホルモン、新しい学校のリーダーズ
【チケット】
メタラジチケット（1申込につき4枚まで）
❶アリーナ13,200円（税込）※オールスタンディング、整理番号付、未就学児入場不可
❷スタンド13,200円（税込）※指定席、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）
【チケットスケジュール】
■プレイガイド最速先行
受付期間
2026年1月10日(土) 12:00〜2026年1月18日(日) 23:59
■プレリザーブ
受付期間
2026年1月24日(土) 12:00〜2026年2月1日(日) 23:59
「TOKYO FM 開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES」特設サイト
https://www.tfm.co.jp/metaradi/metaradifes
