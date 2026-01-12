◆ＨＢＣ杯（１２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

海外遠征組不在で行われた。１１日にＷ杯札幌大会代表入りを決めた５３歳のレジェンド・葛西紀明＝土屋ホーム＝は、３位と３・３点差の４位だった。男子は、山元豪（３０）＝ダイチ＝、女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が制した。

１回目に１１４メートルで７位と出遅れた葛西は、２回目に１２８・５メートルを飛んだ。１回目は、トップ１０に入った選手で唯一風速１メートル未満（向かい風）の０・４９メートル。２回目も０・８４メートル（同）と、周囲に比べて条件に恵まれない中で表彰台に迫ったが、「条件悪すぎ。１本目は１４０メートル狙ってた。絶対いけると思って。腹立つなぁこの競技。（その分Ｗ杯で良い風が吹く？）そう思って我慢します」と笑みを浮かべていた。

コンチネンタル杯２戦を合わせた３連戦を終え、１月１６日にはＷ杯札幌大会（１７、１８日）の予選に臨む。予選を通過すれば、Ｗ杯通算個人最多５７９戦出場のギネス記録も更新となる。「今の調子だと予選は通れるんじやないかと思うけど、本戦で３０位以内に残れるかな、というレベル。守るものも何もない。攻めていくだけ。Ｗ杯ですごいジャンプをできれば」と気を引き締めていた。