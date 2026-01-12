ガールズグループaespa（エスパ）が日本でNHK「紅白歌合戦」の舞台に立った時間をめぐり「原爆陰謀説」に巻き込まれ、放送局が釈明した。

12日の産経新聞によると、aespaは昨年12月31日に「第76回NHK紅白歌合戦」に出演し、午後8時15分ごろ舞台に立った。

これに対し一部の現地ネットユーザーは「広島原爆投下時刻の8時15分、または日本の終戦記念日（韓国の光復節）の8月15日を連想させようという意図がある」と疑惑を提起した。

aespaが舞台で歌った曲「Whiplash」の歌詞にある「big flash（巨大な閃光）」「blow（爆発する）」などが原爆投下状況を暗喩するという主張も出てきた。

こうした陰謀説はソーシャルメディア（SNS）で急速に広まり、「日本への侮辱が含まれている」「偶然とは考えにくい」「NHK側にも問題がある」などの反応が続いた。

一部では、中国人メンバーのニンニンが2022年にファンとの意思疎通プラットホームに載せた照明写真が「原爆きのこ雲」を連想させた点にもまた言及した。

NHK側は直接反論した。NHK広報局は産経新聞に「SNS上の憶測は、全く根拠のない偽情報」とし「出演時間と演出、選曲すべて放送の流れによるものであり、いかなる意図もない」と明らかにした。