全国への支店展開で事業拡大へ！AlbaLink「東京証券取引所グロース市場上場」

AlbaLinkが、2025年12月15日に東京証券取引所グロース市場へ上場。

「空き家をゼロに」というミッションのもと、空き家の買取再販事業を展開する同社の新たなステージ。

AlbaLink「東京証券取引所グロース市場上場」

上場日：2025年12月15日

市場：東京証券取引所グロース市場

本社所在地：東京都江東区

代表取締役：河田 憲二

株式会社AlbaLinkは、「TOKYO PRO Market」から「東証グロース市場」への上場を果たしました。

同社は「空き家をゼロにする」というミッションの達成に向けて邁進。

空き家、事故物件、共有持分、底地借地といった、権利関係が複雑で流動性の低い不動産に着目しています。

独自のWEBメディアを活用した地域を限定しない効率的な営業活動を展開。

これらの活動を通じて、日本全国の不動産の流動化に取り組んでいます。

日本の深刻な空き家問題解決に貢献し、思いの詰まった不動産を次世代に繋いでいくことを存在意義としています。

今後の展望と支店展開

今回のグロース市場への鞍替え上場を、ミッション達成に向けた更なる成長と事業加速のための新たなスタートラインと位置付け。

今後は、より多くの方々の不動産問題に寄り添い、真の「空き家ゼロ」を実現するために、全国への支店展開を積極的に進める方針です。

全国各地に拠点を設けることで、より迅速かつ地域に根差したサービスを提供。

同社の強みである買取再販事業を一層拡大させます。

代表取締役 河田 憲二氏コメント

代表取締役の河田 憲二氏は、上場にあたり以下のように語ってくださいました。

株式会社AlbaLinkは、「TOKYO PRO Market」から「東証グロース市場」へ上場いたしました。

これもひとえに、日頃より当社を支えてくださるお客様、従業員、お取引先の皆様、そしてご尽力いただいたすべての関係者の皆様の温かいご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

当社は、「空き家をゼロにする」というミッションの達成に向けて邁進してまいりました。

空き家、事故物件、共有持分、底地借地といった、権利関係が複雑で流動性の低い不動産。

これらの不動産問題に悩む方々へ、独自のWEBメディアを活用した地域を限定しない効率的な営業活動を通じて、日本全国の不動産の流動化に取り組んでまいりました。

これは、日本の深刻な空き家問題解決に貢献し、思いの詰まった不動産を次世代に繋いでいくという当社の存在意義そのものであります。

今回のグロース市場への鞍替え上場は、一つの大きな節目ではありますが、決してゴールではありません。

むしろ、ミッション達成に向けた更なる成長と、事業の加速を実現するための新たなスタートラインに立ったと強く認識しております。

グロース市場という開かれた舞台で、企業価値を高め、より強固な経営基盤を確立することが、当社の社会的責務であると考えております。

今後は、より多くの方々の不動産問題に寄り添い、真の「空き家ゼロ」を実現するために、全国への支店展開を積極的に進めてまいります。

全国各地に拠点を設けることで、より迅速かつ地域に根差したサービスを提供し、当社の強みである買取再販事業を一層拡大させてまいります。

日本の未来、そして不動産問題に悩むすべての方のために、私たちはこれからも挑戦を続けます。

皆様におかれましては、引き続き変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

日本の不動産問題解決に向け、更なる挑戦を続ける株式会社AlbaLinkの今後に注目です。

株式会社AlbaLinkの紹介でした。

