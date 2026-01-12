「12月末で銀行を退職」し、芸能に専念する決意を、先日ＳＮＳで明かしていた、モデルの佐野麗奈さんが自身のＳＮＳを更新。

芸能事務所に所属したことを報告しました。



【写真を見る】12月末で銀行を退職 【 モデル・佐野麗奈 】 芸能事務所「AJ Executive」の所属に 「より高いレベルを目指し、環境にも自分にも本気で向き合っていきます」





佐野麗奈さんは「【ご報告】」「この度、AJ Executiveに所属することになりました。」と、投稿。



続けて「これまで一人で模索しながら活動してきましたが、これからはより高いレベルを目指し、環境にも自分にも本気で向き合っていきます。」と、記しました。





そして「まだまだ未熟ではありますが、一つひとつのご縁とお仕事を大切に、前へ進んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。」と、ファンに向けて呼びかけています。





先日、佐野麗奈さんは「【ご報告】」「12月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません。」「これまでの芸能やSNSは、学生・就活・銀行員をしながらの片手間でした。今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います。」と、投稿。

そして「覚悟を持って進みます。佐野麗奈をよろしくお願いします。」と、その思いを綴っていました。







佐野麗奈さんは、雑誌の仕事などの他、「五等分の花嫁」のアパレルブランドのモデルや、Abemaで放送されている「MARCH对抗戰」のリポーターをつとめていました。

インスタグラムのフォロワーは16万人超。

また、２０２５年には、集英社からデジタル写真集も出版されています。







【担当：芸能情報ステーション】