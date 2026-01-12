お笑いコンビ「Aマッソ」の加納（36）が11日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。バンドマンの夫について語った。

この日は、芸人たちがこれまで誰もイジってこなかった加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」が行われた。

以前、同番組内できしたかの・高野正成が「加納さんイジったって意味ない」と発言したのをきっかけに決行された今回の企画。きしたかのをはじめ、「加納をイジりたい」という芸人らが集まり、“加納は誰にもイジられてこなかった問題”にメスを入れた。

21年に週刊誌報道で結婚していたことが明らかになった加納。お相手のバンドマンについて問われると「ボーカルです」、音楽のジャンルは「ロック」と回答した。「ど真ん中いくんですね」「加納ならベースとかいきそう」とイジられた加納は「ボーカルいくっていうのは恥ずかしいですね」と苦笑した。

なれそめについては「旦那からCDを渡してもらって、『よかったら聴いてください』『MVのコメントください』みたいなやりとりがあった」と告白。「旦那のほうがファンだった？」と質問が飛ぶと「ファンやった」とうなずいた。

また、プロポーズは「ほんまに覚えてなくて。ぬるっと…。一緒に住み始めて、結婚かみたいな」、戸籍上の名前は「山下です」などと赤裸々に話した。