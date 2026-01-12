戸田恵子、石川さゆりと8時間喋りっぱなしの休日「未だ話し足りない」

女優で声優の戸田恵子が10日に自身のアメブロを更新。歌手の石川さゆりと過ごした休日についてつづった。

この日、戸田は「今日は完全OFFにて。石川さゆりさんちにずーっと居りましたー！」と報告。「今日の始まりは〜午後1時に最寄り駅に自車でさゆりさん自ら運転でお迎えに来てくれて、お嬢さんがやってる小さな畑に行きまして、お野菜の収穫からスタート」したことを明かした。

続けて「土に触れるのは久しぶり。天気も良かったし、なんかテンション上がりました」とコメント。大きなカリフラワーの収穫に苦戦したエピソードとして「さゆりさんと2人で両サイドからかなり攻めたのだけど、抜けませんでした！結局、畑の男性に手伝ってもらいました」とお茶目に明かした。

その後は、石川の自宅で過ごしたといい「収穫野菜を美味しい手料理で頂きながら〜21時まで。あれやコレや何と8時間も私たちは喋りっぱなし」と報告。「仕事のこともプライベートなことも。（未だ話し足りない）」と話が尽きなかった様子をつづった。

また、石川とは「早生まれだけど同学年です」と明かし「とても尊敬する偉大な歌い手さん！コンサート中でおやりになるお芝居は素晴らしい女優さんなんです」と絶賛。「あー！楽しすぎたー！」とつづり、ブログを締めくくった。