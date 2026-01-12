俳優の向井理（43）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。心の内を明かした。

番組の人気企画「ぽいぽいトーク」で、「Travis Japan」松田元太から「本当はキャピキャピしたい思いがあって、心ギャルっぽい。可愛らしい真の向井さんが内側にいるのではないか」と言われた向井。熟考の末“○”の札をあげた。

「凄くクールって言われるんですけど、全然クールじゃないですし、そういうハードルがあるんで変なことできない。変なことすると引かれる」と吐露。「本気でやっているのか冗談でやっているのかわかんないときがあるのか、僕は楽しんでもらおうと思ってドラマ中もテストの時はふざけたりするんですけど、伝わらないときは“やめてもらっていいですか？”って。そういうふうに見られてないんでしょうね、そういうことしなさそうだから。だからはしゃぎたいときはありますね」と自身を分析した。

それを踏まえて向井は「（皆さん）引くと思います、いぇーい！とかやったら“大丈夫かあいつ”って」と苦笑い。MCの「ハライチ」澤部佑からは「誰よりもパリピ孔明だ」とツッコまされていた。