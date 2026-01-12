女子プロゴルフの馬場咲希（サントリー）が成人の日を迎えた１２日、地元の東京・日野市内で行われた「二十歳の集い」に出席した。

２０歳の馬場は、鮮やかな黒と金色の振り袖姿で参加。「二十歳のＰＲ発表」として壇上に立ち、出席者を代表してあいさつした。

「本日、私たちは成人の日を迎えました。このような素晴らしい式典を開催していただいた関係者の皆様、ここまで育ててくれた家族、地域の皆様に心より感謝申し上げます。

振り返ると、私たちの２０年間は決して平坦な道のりではなかったと思います。楽しいことやうれしいことだけでなく、思い通りにいかず悔しい思いをしたり、自分の未熟さに落ち込んだりしたことも、きっと誰もが経験してきたのではないでしょうか。

私自身はゴルフという競技を通して、アメリカでの生活を通して、そんな経験を数え切れないほどしてきました。言葉も文化も違う環境の中で生活し、試合に挑戦する毎日は楽しいことばかりではなく、不安や孤独を感じることもたくさんありました。思うように結果が出ず、自分の無力さを痛感した日も何度もありました。ゴルフはたった一打のミスで流れが変わってしまう厳しいスポーツです。

どれだけ準備をしても思い通りにいかないことの方が多く、それは人生にもよく似ていると感じています。それでも、挑戦することをやめなければ必ず次のチャンスが来る。私はそのことをアメリカでの経験から学びました。

そして、その挑戦の中で強く感じたのは、決して自分１人の力ではここまで来られなかったということです。海外で生活することで、当たり前のように感じていた日本での暮らしや家族の存在、支えてくれる人たちのありがたさを改めて実感するようになりました。

遠く離れていても、変わらず応援してくれる存在があることがどれほど心強いことなのかを身をもって知りました。支えてくださった多くの方々の存在があったからこそ、私は異国の地でも前を向いて挑戦し続けることができています。

それは、今日ここにいる私たち全員に共通して言えることだと思っています。まだ未熟で、迷うことも失敗することもきっとあると思います。それでも自分で選んだ道を信じて一歩ずつ前に進み、世界に挑戦し続けるプロゴルファーでありたいと思っています。

これまで支えていただいた方々への感謝の気持ちを決して忘れず、これからの人生を歩んでいきます」

馬場は２５年から米女子ツアーに本格参戦。出場２３試合で４度トップ１０入りし、年間ポイントランキング６５位でシード権を獲得した。今季はホンダＬＰＧＡ（２月１９〜２２日、タイ）で自身の初戦に臨む予定。