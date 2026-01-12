女優の橋本環奈が１２日、東京・港区内のホテルで行われた「二十歳（はたち）のつどい」にサプライズゲストとして登壇した。

壇上から晴れ着姿の参列者を見て「１９、２０歳の皆さんおめでとうございます。晴れやかな姿で、皆さんすごいステキだなと思います」と目を輝かせた。橋本は小学生の時に芸能界入りし、成人式にも参加できなかったというが「日々仕事をしていくなかで色々な人と作品とで合わさせていただいているけど、自分の言葉が未来を形作っていくと思っている。自分の行動とか言葉に責任を持たなければいけないなと思いました」と人生の先輩としてアドバイス。橋本自身も「皆さんがすごい未来に向かってステキなまなざしを向けてくれているので安心したし、私も皆さんのパワーをいただいて明日からも一生懸命頑張っていきたい」と意気込んだ。

橋本は同区内にあるフジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）に主演。ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品となっている。ドラマの見どころを語った上で「今日から見ていただきたいという思いと、夜まで予定があると思うので録画とかＴＶｅｒでもいいのでみていただけたら」と呼びかけた。