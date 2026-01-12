LAGOMから登場♡アゼライン酸10%配合の新美容液で揺らぎ肌ケア
ストレスや環境変化でゆらぎやすい現代の肌に寄り添う、韓国発スキンケアブランドLAGOMから新美容液が誕生。多角的な肌悩みにアプローチするアゼライン酸を10%配合し、毎日使えるやさしさと確かな手応えを両立しました。みずみずしくなめらかな使い心地で、肌の不安定さを感じやすい時期にも心強い存在。安定感のあるすこやかな肌を目指したい方に注目の一本です♡
10%アゼライン酸で攻めとやさしさ
リファイニングパープルセラムは、皮脂や毛穴目立ち、角質肥厚など角層のトラブル原因に働きかけるアゼライン酸を10%配合。
99%高純度のアゼライン酸を採用し、低刺激でありながら効果実感を追求しています。
なめらかで軽やかなテクスチャーは肌なじみがよく、毎日のスキンケアに無理なく取り入れられる点も魅力。複合的な肌悩みに多角的にアプローチします。
ハーブと保湿で肌荒れ予防
アゼライン酸の働きを支えるのが、3種のスリーハーブコンプレックス。
ミルクシスル(マリアアザミエキス)を中心に、アメリカショウマ根エキスとレスベラトロールを組み合わせ、肌荒れを防ぎながらすこやかな状態へ導きます。
さらにセラミドNPやアロエベラ花エキス、アラントインを配合し、デリケートに傾いた肌のうるおいバリアをサポートします。
うるおい保持で安定した肌へ
リファイニングパープルセラム(美容液)
価格:2,750円(税込)
LAGOMのキー成分であるアクアリシア(AQUALICIA®)*が、肌のうるおい保持力をサポート。ダメージを受けやすい肌をやさしく整え、やわらかく安定したコンディションへ導きます。
化粧水後に使用し、朝使う場合は日焼け止めとの併用がおすすめ。※レチノール、ビタミンC、AHA・BHA成分配合製品との同時使用はお控えください。
内容量:35mL
取り扱い店舗:Qoo10公式ストア,楽天公式ストア
*加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン
揺らぎにくい肌を毎日の習慣に
リファイニングパープルセラムは、攻めのケアと肌へのやさしさを両立した新感覚のアゼライン酸美容液。多忙な日々の中でも、肌を安定した状態へ導く心強いパートナーです。
毎日の積み重ねで、なめらかで健やかな肌へ。Qoo10公式ストア、楽天公式ストアでチェックして、あなたのスキンケアに取り入れてみてください♪