将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局2日目が12日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午後0時30分、両対局者は昼食休憩に入った。互いに深い読み合いが続く状況の中、ここまでの所感を立会人の神谷広志八段（64）に聞いた。

永瀬が封じ手で指した▲2六金により、ずっと狙っていた「棒金」が前進した。攻撃力が高く、スピード感もあるだけに、藤井としても何かしらの策が求められるところ。藤井は永瀬王に嫌みをつけるため、8筋に手をつけた。神谷は「普通に対応するのではダメと思ったのでしょう。局面を複雑化しようとしてるのでは」と述べた。

藤井の持ち駒は歩が5枚。8筋を攻めることで飛車先も通り、後に△8八歩などの小技も指しやすくなる。永瀬陣に攻めの取っかかりを作っておいてから、△2四歩と受けに回る可能性もある。神谷は「この後は藤井さんの動きに対して、永瀬さんの正確な受けや対応力が求められる展開になるでしょう」と話した。

ここまでかなり神経を使って対局を進めている藤井。昼食休憩は通常午後0時30分からだが、直前の28分に「昼食休憩にしてください」と記録係に伝えていた。その後ウエットティッシュなどを片付けて席を立つそぶりを見せたが、両目を覆い深いため息をつき、しばらく盤面をにらんでいた。対局は後半戦へ。両者の駆け引きから目が離せない。