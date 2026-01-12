¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò¤Ï¥Þ¥«¥ª¡¦¼ë±«Îè¤¬Ãæ¹ñÀª²¼¤·Í¥¾¡¡¡º£µ¨³«ËëÀï¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï(7Æü¡Á11Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
Âîµå¡¦WTT¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡×¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¼ë±«ÎèÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì)¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÄÄ¹¬Æ±Áª¼ê(Æ±4°Ì)¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(Æ±6°Ì)¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÀï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï3¥²¡¼¥àÌÜ¤Þ¤Ç¤ÇÄÄÁª¼ê¤Ë2¥²¡¼¥à¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤â¡¢¼ëÁª¼ê¤¬¤½¤Î¸å3¥²¡¼¥à¤òÏ¢Â³¤ÇÃ¥¼è¤·4-2¤Ç¾¡Íø¡£2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦11Æü»î¹ç·ë²Ì
¡ã½à·è¾¡¡ä
¼ë±«Îè 4-2 ¥Ï¥ó ¥¤¥ó
(11-7/11-4/12-14/5-11/11-6/11-5)
ÄÄ¹¬Æ± 4-0 蒯ÒØ
(11-9/11-8/11-5/11-6)
¼ë±«Îè 4-2 ÄÄ¹¬Æ±
(5-11/13-11/3-11/11-7/11-8/13-11)