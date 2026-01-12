美人YouTuber、白ニット×ミニ丈ボトムスで美脚披露 ガーリーコーデに「色白で輝いてる」「ビジュ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/12】YouTuber・さくらが1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスを披露し、反響が寄せられている。
【写真】20歳人気YouTuber「上目遣い最高」美脚輝くミニ丈コーデ
同日開催された『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』へ出演していたさくらは「今年1発目のランウェイとっても楽しかったです」と感想をつづり、ステージ裏などでの様々なオフショットを投稿。白ニットにチェックのボトムスを合わせたコーディネートでしゃがんだショットでは、スラリとした脚のラインが際立っている。
この投稿には「色白輝いてる」「可愛い更新し続けてる」「上目遣い最高」「ビジュ良すぎ」「ガーリーな衣装似合ってる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳人気YouTuber「上目遣い最高」美脚輝くミニ丈コーデ
◆さくら、ショート丈ボトムスを披露
同日開催された『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』へ出演していたさくらは「今年1発目のランウェイとっても楽しかったです」と感想をつづり、ステージ裏などでの様々なオフショットを投稿。白ニットにチェックのボトムスを合わせたコーディネートでしゃがんだショットでは、スラリとした脚のラインが際立っている。
◆さくらの投稿に反響
この投稿には「色白輝いてる」「可愛い更新し続けてる」「上目遣い最高」「ビジュ良すぎ」「ガーリーな衣装似合ってる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】