お笑いタレントの明石家さんま（70）が10日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。元日に結婚を電撃発表した女優・長澤まさみ（38）とのやり取りを明かした。

今月1日、長澤の所属事務所「東宝芸能」公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。

同番組でさんまは「今、長澤まさみの結婚で傷心やねん」とポツリ。「正月に浅田美代子さんのところに、長澤が報告しよってん、発表前日に」と切り出し、浅田が「さんまさんがいるから代わるね」と、同席していたさんまに電話を代わったという。

そこでさんまは「まさか結婚の報告やと思わへんかったからやな」と、恒例のノリで長澤に「愛してます」「今でも好きです」などと返したが「12時間後に発表。カッコ悪いったらありゃしない」と“大後悔”。話を聞いていたお笑いタレント・村上ショージは「これは急がないとと思ったんでしょうね。“来よるぞこれは”と」と長澤の心境を想像して笑わせていた。