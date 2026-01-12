旦那さんの不倫が発覚すると、現実を受け止めきれず、頭が真っ白になりますよね。離婚に向けての話し合いをする人が多いと思いますが、なかにはあえて離婚しないという選択をする人もいるようで……？ 今回は、不倫した夫に土下座されても決意を変えなかった妻の話をご紹介いたします。

妻の決意

「夫は不倫した上に『離婚してほしい！』『彼女を本気で愛してしまったんだ……』と言って、土下座までしてきました。そんな夫を見て腹が立ったので『長年連れ添った家族より最近出会った若い女がいいんだ？』『自分のしてることわかってる？』と聞き返すと、『だからこうして頭を下げてるじゃないか……』とキレ気味で答えてきたので、さらにイラッとしましたね。私は『絶対離婚しませんから』と伝え、あえて離婚せずに、夫にはこのまま地獄のような人生を過ごしてもらう予定です 」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 若い女と不倫して幸せになるなんて、妻の立場からすると許せないですよね。あえて離婚はせず、生き地獄のような罰を与えるのは、一番の復讐かもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。