令和版『炎のチャレンジャー』ついに本日放送！総勢98名の挑戦者＆4大企画をおさらい

本日1月12日（月・祝）、南原清隆×菊池風磨（timelesz）の初タッグMCを迎えて25年ぶりに復活する伝説の人気バラエティ『炎のチャレンジャー』がいよいよ放送される。

これまでの10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちがチャレンジャーとして渾身の4大企画に参戦。名物企画「電流イライラ棒」をはじめ、「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」、「カラオケ採点10人連続チャレンジ」、「間違えたら即帰宅！日本縦断世界遺産クイズ」に挑む。

はたして令和の『炎チャレ』で1000万円を手にする覇者は現れるのか？

MC陣も「チャレンジャーとスタッフのぶつかり合い、真剣勝負がやっぱりおもしろくて楽しい」（南原）、「番組が始まった年に生まれた僕からすれば、文字通り“伝説の番組”。もうめちゃくちゃテレビ！見てる最中も見終わった後も楽しい」（菊池）とヒートアップした、手に汗握る戦いがいよいよ開幕する。

◆『炎チャレ』の顔・南原清隆がイライラ棒初挑戦！

「帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円」と題し、25年ぶりに復活するイライラ棒。

意外にも番組史上初めて、レギュラー放送当時からMCを務め続けてきた南原が挑戦する。

彼の前に立ちはだかるのは、3000万円もの製作費を投入した令和版・新コース。過去最高級クラスの難度を誇る、まさに鉄壁の牙城だ。

その威圧的な佇まい、押し寄せる緊張感も相まって、南原は「自分がチャレンジするとなると、別の風景に見えます。でも、こういう風景は欲しています！」と武者震い。さっそうとイライラ棒を構え、いざ斬り込んでいくのだが…。

「街を歩いてると、なぜかでんき屋さんからよく『イライラ棒をやってました』と言われる（笑）」と今なお衰えぬ人気ぶりを明かしつつ、「僕もこの25年間、だてに何もしていなかったわけじゃない。体幹を鍛えているし、動きの質も上げているので、みんなのやり方をしっかり見て賞金100万円を獲りにいきます！」と意気込む南原。

『炎チャレ』の顔としてのプライドも懸けた、記念すべき初チャレンジの行方やいかに？

◆菊池風磨＆timelesz新メンバーも気合十分！

かたや、もう一人のMC・菊池もイライラ棒に初挑戦。「なにせ『炎チャレ』と同い年ですから…僕がクリアしないで、誰がクリアする!?」と息巻き、イライラ棒に立ち向かっていく。

そんな菊池とともに、timeleszから橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝の新メンバー3人も初参戦。グループきっての天然メンバー・猪俣からは「棒は棒、俺は俺！」と、謎の格言まで飛び出すなど、3人は気合バリバリで挑むのだが…。

ただいまアイドル界を席巻中のtimeleszは、イライラ棒でも結果を残し、新たな旋風を巻き起こせるのか？

◆超豪華ゲストも参戦！

イライラ棒を制すべく、今回は新ドラマ＆人気バラエティ番組から超豪華な面々が集結した。

現在放送中のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』からは、主演・松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央が登場。

また、1月13日（火）スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』からは、主演・竹内涼真を筆頭に、瀬戸康史、渡辺大知がイライラ棒に初チャレンジする。

『テレビ千鳥』からは千鳥の大悟＆ノブ。『日曜マイチョイス』からは阿川佐和子＆飯尾和樹（ずん）が、それぞれチャレンジャーとして初参戦する。

念願のイライラ棒チャレンジで「やっと芸能人になれた気がします」（ノブ）、「みんなの気持ちがひとつになれたと思います」（松嶋）と、感無量の面持ちでテンションを上げる面々。

はたして、彼らは超難関コースを完走できるのか？

さらに、今回はスタジオゲストの石原良純、出川哲朗、東京ホテイソン、生見愛瑠、久本雅美、柳沢慎吾、山崎弘也（アンタッチャブル）も、次々とイライラ棒に挑むことに。

往年のレギュラーメンバーである久本＆柳沢は25年前の鉄板ネタも披露。いろんな意味で胸が熱くなる令和版イライラ棒に注目だ。

◆「帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円」

電極棒を金属製コースフレームや障害物に当たらないよう、ゴール地点まで運ぶ激ムズ競技。初回放送から登場して、子どもたちにも大人気を博し、オモチャやテレビゲーム化もされた超人気競技が25年ぶりに復活する。

難度も過去最高級クラスにレベルアップした令和版イライラ棒に挑むべく、超豪華な顔ぶれが集結。さらに、MC陣＆スタジオゲストも賞金100万円獲得を目指して次々と参戦する。

＜出演者＞

【おコメの女】松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央

【再会〜Silent Truth〜】竹内涼真、瀬戸康史、渡辺大知

【テレビ千鳥】千鳥（大悟、ノブ）

【日曜マイチョイス】阿川佐和子、飯尾和樹（ずん）

【MC】南原清隆、菊池風磨（timelesz）

【イライラ棒コーナーゲスト】橋本将生（timelesz）、猪俣周杜（timelesz）、篠塚大輝（timelesz）

【スタジオゲスト※五十音順】あの、石原良純、出川哲朗、東京ホテイソン、生見愛瑠、久本雅美、柳沢慎吾、山崎弘也（アンタッチャブル）

◆「芸能人31名vs出川最強捜索隊 8時間耐久ガチンコかくれんぼ〜最後まで隠れ切れたら1000万円〜」

町全体にまたがる広大なエリアから絶好の隠れ場所を見つけ、8時間にわたって捜索隊から逃げ切れたら賞金1000万円を獲得できる。頭脳戦と命懸けのサバイバル戦を掛け合わせたハイブリッド企画だ。

今回はアスリート・アイドル・芸人・レスラーなど、総勢31人の勇者たちが、群馬県の猿ヶ京温泉に集結。隊長・出川哲朗＆副隊長・劇団ひとりが率いる最強捜索隊の徹底追跡をかわし、最後まで見事隠れ切る者は現れるのか？

＜チャレンジャー※ゼッケン番号順＞

榎本淳（青色1号）、仮屋そうめん（青色1号）、カミムラ（青色1号）、青木マッチョ、糸井嘉男、浮所飛貴（ACEes）、作間龍斗（ACEes）、深田竜生（ACEes）、エル・デスペラード、金ちゃん（鬼越トマホーク）、良ちゃん（鬼越トマホーク）、おばたのお兄さん、お見送り芸人しんいち、河合郁人、大園玲（櫻坂46）、向井純葉（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、小宮浩信（三四郎）、スターライト・キッド、中務裕太（GENERATIONS）、武井壮、豊ノ島、青山フォール勝ち（ネルソンズ）、ハシヤスメ・アツコ、槙野智章、草薙航基（宮下草薙）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、村山輝星、団長安田（安田大サーカス）、ゆきぽよ、ワタリ119

＜最強捜索隊メンバー＞

隊長：出川哲朗

副隊長：劇団ひとり

A班：飯尾和樹（ずん）、佐々木成三（刑事コメンテーター／元埼玉県警 捜査第一課刑事）、秋山博康（犯罪評論家・コメンテーター／元徳島県警 捜査一課警部 リーゼント刑事）

B班：土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、ペット探偵

C班：藤本敏史（FUJIWARA）、自衛隊レンジャー

D班：春日俊彰（オードリー）、日本かくれんぼ協会会員

◆「カラオケ採点10人連続チャレンジ 完全クリアできたら1000万円」

ジャンルの垣根を越えた日本屈指の歌ウマ10人が、チャレンジャーとして参戦。一人ずつカラオケで熱唱し、ステージごとに上昇するノルマ採点を10人連続でクリアできたら、賞金1000万円がもらえる団体競技。心揺さぶる至高の歌唱、そして肝心の採点結果にも注目だ。

＜チームリーダー※五十音順＞IKKO、澤部佑（ハライチ）

＜チャレンジャー※五十音順＞飯田洋輔、KIMIKA、剣持雄介、鈴木このみ、段原瑠々（Juice=Juice）、TiA、Mizki、宮本美季、吉岡悠歩、吉田連

◆「間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ 全問正解できたら1000万円」

『炎チャレ』の定番企画「100問連続クイズシリーズ」。数々の挑戦者を絶望に追い込んできた地獄の頭脳バトルが、賞金1000万円を掲げ、壮大な新システムで復活する。

今回は総移動距離、約3000キロ。しかも、1問でも間違えたら即帰宅。知床を皮切りに日光東照宮、富士山、姫路城、軍艦島――日本の世界遺産を巡りながら、その場所にまつわるマニアックなクイズに挑戦する。

＜チャレンジャー※五十音順＞

和泉元彌、池田勝（ジグザグジギー）、入山杏奈、岩永徹也、えなりかずき、大家志津香、おのはら（ナユタ）、尾身智志（ラパルフェ）、菊田竜大（ハナコ）、才木玲佳、ショーゴ（東京ホテイソン）、瀬戸カトリーヌ、たける（東京ホテイソン）、都留拓也（ラパルフェ）、友田オレ、西岡孝洋、布川ひろき（トム・ブラウン）、畠山検定、はんな、ひょっこりはん、廣岡まりあ、ふかわりょう、藤本淳史、ホリコシ（ナユタ）、みいな、みちお（トム・ブラウン）、宮澤聡（ジグザグジギー）、本郄克樹（B&ZAI）、本村健太郎、倭早希、やくみつる