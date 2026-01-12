れんこんのシャキシャキ感が楽しい「れんこんのポルペッティーネのトマト煮込み」
「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。
KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。
※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。
■れんこんのポルペッティーネのトマト煮込み
ポルペッティーネとはイタリア語で小さなミートボールという意味。
れんこんのシャキシャキ感を加えるのがお気に入りです。
■材料（4人分）
合いびき肉 …500g
れんこん…100ｇ
卵 …1個
パン粉…20g
ローズマリー（みじん切り）…1枝分
ナツメグ…1g
塩…5g
黒こしょう …適量
カットトマト缶 …200ｇ
水…100ml
パルミジャーノ・レッジャーノ…適量
■作り方
1. れんこんは皮をむいて7〜8mm角に切り、酢（分量外）を少量入れた水（分量外）に5分つける。
2. ボウルにひき肉、1のれんこん、卵、パン粉、ローズマリー、ナツメグ、塩、黒こしょうを入れてよく混ぜて3cmの団子状にする。
3. フライパンを中火で熱し、肉団子をこんがりと焼く。
4. 焼き色がついたらカットトマト、水を加えて弱火で10分煮込む。
5. 水分が煮詰まったら塩（分量外）で味を調える。
6. 器に盛りつける。黒こしょうをかけてパルミジャーノ・レッジャーノを削って完成。
著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』