¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ÍÇ½¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¥µ¥é¥À¡×¡õ¡Ö¥«¥ì¡¼¥Þ¥ê¥Í¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
¸¥Î©¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤È¤¤ä¡¢¤¢¤È1ÉÊÍß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾ïÈ÷ÌîºÚ¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¤ÇºÌ¤ê¤È±ÉÍÜ¤ò¥À¥Ö¥ë¥²¥Ã¥È¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡Ö¥µ¥é¥À¡×¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó1ËÜ¤ò»È¤¦¡¢¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥Í¡×¡¢¤É¤Á¤é¤âÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£åºÎï¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ï¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤Ë¤ó¤¸¤ó¥µ¥é¥À
¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤«¤é´Å¤ß¤¬½Ð¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä2/3ËÜ(Ìó100g)
¡¦¥í¡¼¥¹¥Ï¥à ¡Ä3Ëç
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡
¡¦¿Ý¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¿åÂç¤µ¤¸1/2¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¡¢¿Ý¾®¤µ¤¸1¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬74kcal/±öÊ¬0.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´Ø²¬¹°Èþ)
¢£¾Æ¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥«¥ì¡¼¥Þ¥ê¥Í
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÈé¤´¤È1ËÜ¤ª¤¤¤·¤¯¥Ú¥í¥ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡ÄÂç1ËÜ(Ìó200g)
¢£¥Þ¥ê¥Í±Õ
¡¡ø¿Ý ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö¡¢¥«¥ì¡¼Ê´ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤ÞÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢ÂÀ¤¤ÉôÊ¬¤ÏÏ»¡ÁÈ¬¤Ä³ä¤ê¡¢ºÙ¤¤ÉôÊ¬¤Ï»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥ê¥Í±Õ¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¹¤²Æþ¤ì¤Æ¡¢ÌýÂç¤µ¤¸2¤ò¤«¤±¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢»þ¡¹Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ò7¡Á8Ê¬¾Æ¤¯¡£
3. Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥ê¥Í±Õ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤á¡¢ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬153kcal/±öÊ¬1.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¤ÏÎÁÍý¹©Äø¤¬¥é¥¯¤Ç¡¢ºàÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤éÉáÃÊ¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥ì¥·¥Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´Ø²¬¹°Èþ¡¢¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»