Kis-My-Ft2、33rdシングル「&Joy」のカップリング曲を含めた収録曲全曲が1月12日より配信スタート

Kis-My-Ft2が2025年12月31日にリリースした最新シングル「&Joy」（読み：エンジョイ）の、カップリング曲を含む収録曲全曲が、1月12日より各種サブスクリプションサービスにて配信スタートした。

■通常盤に収録されたカップリング曲2曲もサブスク解禁に

今作は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び（＝Joy）を見つけながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、表題曲の「&Joy」と、2025年8月に初のデジタルシングルとしてリリースしたちょっぴりアダルトなサマーチューン「A CHA CHA CHA」の他、通常盤には「Luminar」と「SILENCE」の2曲のカップリング曲を収録。

「Luminar」は、日常の心がぎゅっとなる瞬間の煌びやかでビビッドな輝きを感じさせる“令和のキスマイ冬バラード”で、「SILENCE」はリアルな世界でのコミュニケーション不足といった現代の問題定義をし、人との繋がりの大切さを警告した楽曲となっている。すでに配信されている「&Joy」や「A CHA CHA CHA」と合わせて、ぜひカップリング曲も楽しもう。

33rdシングル「&Joy」は、1月12日付けのオリコン週間シングルランキングでも1位を獲得。Kis-My-Ft2としてはデビューシングルから33作連続での1位獲得となり、また新たに記録を更新し話題になっている。2026年8月でデビュー15周年を迎える、Kis-My-Ft2の活躍に引き続き要注目だ。

