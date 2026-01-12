全巻でも足りない？　「ゴルゴ13」500冊超を所有するコレクター現る

単行本200巻越え、連載開始から50年以上が経過してもなお、絶大な人気を誇るさいとう・たかを氏のマンガ作品「ゴルゴ13」。その膨大な巻数ゆえ、全巻揃えるのは至難の業ですが、X上にて「ゴルゴだけで500冊以上」を所有するという猛者が現れました。

投稿者は、漫画収集家のたんぴんさん。「どうすんのコレ」「収拾のつかなくなったゴルゴ13……」という悲鳴にも似た言葉と共に投稿された画像には、壁一面を埋め尽くすコミックの姿がありました。

「日本で一番 冊数を持っているのではなかろうか」

そう自負するたんぴんさんのコレクション内訳は、「別冊ゴルゴ」196冊、「マイファーストゴルゴ」203冊、「SPゴルゴ」10冊、「A5ゴルゴ」3冊、「超えてきた屍ゴルゴ」121冊という内訳の合計533冊。

通常の単行本（SPコミックス）だけでなく、コンビニエンスストアで販売されている廉価版シリーズ（マイファーストなど）などが網羅されており、その総重量と歴史の重みを感じさせるラインナップです。

■ 「息をするようにマンガに触れていた」 収集を続けるうちに気付けば500冊超え

なぜ、これほどまでに集まってしまったのか。たんぴんさんに話を聞くと、「幼少時より息をするようにマンガに触れていました」と、生粋の漫画好きであることを明かしてくれました。

数ある漫画の中でも、特に「ゴルゴ13」と「カムイ伝」（白土三平）は「漫画の背骨」と語るほど、自身にとって重要な作品なのだそう。

収集場所のメインとなったのは、コンビニエンスストア。「コンビニコミックはゴルゴから始まった。最初は目に留まりやすかった」と語る通り、日々の生活動線の中で、表紙のデューク・東郷と目が合い続け、気づけばこの冊数に達していたようです。

■ 思い出のエピソードは「アットピンホール」

533冊の中で特に印象に残っているエピソードを聞くと、「アットピンホール」という回答が。その理由は少しユニークで、「高校生の時、同級生があらすじを語ってくれて、それが大変面白かった」からとのこと。

「アットピンホール」といえば、ハイジャック犯に対し、文字通り「小さな穴」を通すような狙撃を依頼される……という内容。標的に対し1kmほどの距離、しかも屋外から、たった1発の弾丸で仕留めて見せるという、作中の数ある狙撃の中でも、まさに神業クラスの狙撃が見られるエピソードとして知られています。

しかしながら、「後で漫画を読んだのだが、そうでもなかった」と笑いつつ、「語った人が上手だったのか、私の聞き方が上手だったのか、そもそも本編がよくできてるのか」と当時を振り返ります。漫画そのものだけでなく、友人と語り合った記憶も含めての「思い出の一冊」のようです。

■ 目標は「別冊ゴルゴ」コンプリート

連載が続く限り、これからも増え続けるゴルゴたち。今後の展望について尋ねると、「別冊ゴルゴを揃えたい」との意気込みが。しかし、「残りは50年以上前に刊行された雑誌なのでナンバリングもなく大変そう」と、その道のりは険しいようです。

超A級スナイパーの物語を追いかける収集家のミッションもまた、困難を極めるもののようです。

＜記事化協力＞

たんぴんさん（@tanpin1958）

（山口弘剛）

