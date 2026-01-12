女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が13日、第72話が放送される。

新婚生活がはじまった。しかし、トキ（郄石）は恥ずかしくてヘブン（トミー・バストウ）を名前で呼べずにいた。そんな中、新居で迎えるはじめての朝食。はじめて食べるトキの手料理にヘブンは驚く。そこに引っ越しを聞きつけた梶谷（岩崎う大）が取材に訪れる。「日本人と暮らすのは大変でしょ？」と梶谷に聞かれたヘブンは、「自分は日本人だし、正座も苦ではない」と宣言する。翌朝、それが記事になりとんでもないことになる。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。