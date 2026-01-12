お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ 10周年感謝祭SP」（前8・15）に出演。前回の遅刻を謝罪する場面があった。

2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの女優・北川景子らと調理した。

番組10周年に、平野は「早いというか、あっという間ですよね」としみじみ。司会の中山秀征から「次男の奥様でございます、料理研究家の和田明日香ちゃん、来てくださいました」と紹介すると、平野は「嫁、嫁、嫁、嫁！」と苦笑いを浮かべた。

すると、横にいた澤部が「澤部もおりますんで、よろしくお願いします」とあいさつ。中山は「澤部はいたり、いなかったり」とチクリと入れると、澤部は「いたりいなかったり…前回、遅刻してしまいました。すみません」と前回の遅刻を謝罪した。

澤部は昨年7月21日放送の「平野レミの早わざレシピ夏」でオープニングに遅刻。平野が「澤部さんもよろしくね」と澤部の代役に話しかけ、「澤部さん、いないのよ。澤部さーん」と呼びかける場面も。中山も「澤部、始まってるぞー。澤部見てたらNHKに来てください」とカメラに向かって話しかけた。

放送開始から約5分、「すいませんすいません！遅刻してしまいました、すいませんでした」と遅刻を謝罪していた。