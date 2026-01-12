ＮＭＢ４８のキャプテンを務める塩月希依音らメンバー１０人が１２日、大阪天満宮で行われた二十歳の集いに登場した。

昨年１０月に３代目キャプテンに就任した塩月は、２０歳の節目の目標を問われ、「ＮＭＢ４８で大阪城ホール規模、１万人以上の会場でライブができるようなグループを目指します」と、真っ直ぐな目で宣言。「グループの目標でもあるけど、私はライブ、ステージに立つことが大好きなので、個人の目標としても叶えたい」と、力を込めた。

また２０歳となり昨年末の有馬記念で馬券を購入したという塩月。「２０歳になってすぐに有馬記念で５万円負けたので、それを２０歳のうちに取り返したいと思います」と、笑いを誘った。

昨年１０月のＴＢＳ系「オールスター感謝祭」で赤坂ミニマラソンで好走を見せた坂下真心は「いろんなスポーツ番組に出演して、ＮＭＢ４８の入り口になれるよう頑張りたい」と決意。２月に初写真集を発売する芳賀礼は「女性らしい人になりたいです。（写真集で）初めて水着の撮影に挑戦しているので、普段とのギャップをお見せしたいです」と、笑顔で語った。