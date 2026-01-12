国立科学博物館筑波実験植物園（つくば市）が、アフリカのナミブ砂漠に分布する絶滅危惧種「キソウテンガイ（奇想天外）」の人工授粉に成功し、種子を採取した。

同園によると全国でも珍しく、今後は種子を育てて繁殖を目指すという。

キソウテンガイは雌雄異株の裸子植物で、一生でたった２枚の葉しか付けずに２０００年以上も生きるとされる。

園内のサバンナ温室で昨年７月、１９９２年に植えた株が初めて咲いているのが確認され、胞子を作る「胞子嚢穂（のうすい）」の形から雌株と分かった。そばにはほぼ毎年咲いている雄株があり、わずか１ミリほどの花粉の塊を、数日おきにピンセットで雌株に移すなどして、人工授粉を試みていた。

すると１２月１６日の朝、見回っていた職員が雌株のそばに種子が落ちているのを確認。担当職員の小林弘美さんは、「前例がないのでしっかり授粉できているか不安だったが、とてもうれしい」と語る。

種子は、風に乗って飛びやすくするためと考えられている「翼（よく）」に包まれており、翼も含めて約３センチ。今後は、園内で育てて繁殖を試みたり、他施設に譲って研究につなげてもらったりする予定。遊川知久園長は「種子を見られるのはとても珍しく、一緒に展示しているのでぜひ来園してほしい」と話している。