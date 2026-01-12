1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、LE SSERAFIMが貫禄のステージでファンを沸かせた。

【映像】美しい腹筋があらわ！大胆衣装のサクラ

LE SSERAFIMは、日本人メンバー2人を含む5人組ガールズグループ。2025年にリリースした「HOT」、BTSのJ-HOPEをフィーチャリングアーティストに迎えた「SPAGHETTI」が世界中で話題を集め、11月にはグループとして初めての東京ドーム公演を開催した。

自転車に乗りステージを駆け巡るサクラ

大胆で鮮やかな赤い衣装で登場したLE SSERAFIM。サクラを中心にステージに５人が並び立つと、オレンジヘアのウィッグをつけたダンサーたちと頭を振り回しながら勢いをつけていく。そのまま大ヒット曲「SPAGHETTI」のイントロが流れると、客席からは大歓声が。チェウォンの伸びやかなボーカル、ウンチェの長い手足を活かしたキレのあるパフォーマンスで盛り上げながら、一度聞いたら耳から離れないメロディとユニークな振り付けで会場をさらに熱狂させていく。

続いてサクラが自転車に乗り、ステージを駆け巡るという予想外の演出から「HOT」を披露。チェウォンとユンジンのエネルギッシュな歌声、赤リップが目を引くカズハのしなやかなダンスと、どの瞬間も飽きさせることのないパフォーマンスでデビュー4年目になる貫禄を見せつけていく。最後にはモニターに「POWERFUL」という文字が映し出され、今後の活動を予感させながらステージを締めくくった。

視聴者からは、「めちゃくちゃかっこいい」「ルセラえぐ」「ダンスレベチ」「ステージ攻めてる」「腹筋きれい！」「ビジュ最強」「エグすぎ泣き」と、圧倒的なステージに感嘆の声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）