元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１２日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、高市首相が２３日招集の通常国会冒頭で衆院解散を検討していることについてコメントした。

玉川氏は物価高が続いていることに触れ、「どんな国でもやっぱり物価高が続くとですね、それを変えて欲しいっていうことで政権に期待が集まるんですけれども、変わらないとですね、支持率下がっていくんですね。アメリカも今そんな感じになってますけど」と物価高が政権に及ぼす影響を踏まえた。

その上で玉川氏は「で、今やってる積極財政というのは需要の刺激策だから、それは政策的には物価を上げる方向の政策になるんですよね」と高市内閣の方針が物価を上げることになると指摘。「そうすると、これからさらにそういうふうなことが起きる可能性があるので、もしかしたら今のうちにってことかもしれないですね」とこれ以上物価が上がらないないうちに選挙をしたいという政権側の思惑があるのではと述べた。

さらに玉川氏は「ただ、もし衆議院で自民党が勝つってことになるとですね、更に長期金利は上がる可能性があるんだと。このニュースが出た直後に、やっぱり円は安くなったし、そういうふうなことをマーケットは見てるので、果たして何が起こるかなっていう気がします」と懸念を示した。

「新外交イニシアティブ」代表のコメンテーター猿田佐世氏が「物価上がりそうですね」と相づちをうつと、玉川氏は「物価は上がるでしょうね。上がる可能性が高い」と述べた。