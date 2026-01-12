Photo: 山田洋路

これまで数々の音声入力ツールを試してきましたが、正直、どれも一長一短でした。ショートカットキーをど忘れしたり、画面上の小さな録音ボタンを探している間に、大事な発言を聞き逃してしまったり…。

そんな操作のストレスを、1つの物理ボタンが解決してくれそうです。今回試したのは、音声をダイレクトにテキスト化し、翻訳機能まで備えた「AIスマートマウス」。実際に使ってみて「これは地味にうれしい」と感じたポイントを整理してご紹介します。

マイクボタンで直感的に音声入力できる

「AIスマートマウス」でまず目を引くのが、側面に配置されたマイクボタン。そして天面の翻訳（T）ボタンと専用ソフト立ち上げ（AI）ボタンです。これが、想像以上に使いやすい。

一般的な音声入力ソフトだと、まずはマウスカーソルを移動させて、画面上のマイクアイコンをクリック…という2ステップが必要です。

でも、このマウスなら親指でマイクボタンを押して話すだけ。キーボードのショートカットを覚える必要もなく、自然に話すだけで言葉がテキスト化されていくのには感動しました。

自分の音声だけでなく、Web会議などでの相手の発言も文字起こしできます。言語設定を切り替えれば、外国語の文字起こしもスムーズ。

メモを取るために画面から目を離す必要がないので、コミュニケーションに集中できそうです。

YouTubeの英語動画が「学び」に変わる

次に、英語の技術解説動画を流しながら翻訳機能を試しました。マウス上の翻訳ボタンを押すだけで、和訳がテキスト入力される手軽さは圧巻です。

PCの音が小さすぎたり音質が悪かったりすると、マイクの物理的な位置関係で認識率が下がることもありましたが、一般的な音量であれば内容を理解するには実用的な精度だと感じました。「動画の内容は知りたいけど、英語の壁が…」と思っていたものを、サクッと日本語で理解できるのは魅力的です。

ブラウザを開く一手間を、手元でショートカットする

AIチャットによる文章の要約機能も検証しました。いや、これってブラウザ上の無料ツールでもいいのでは？ と思うかもしれません。

でも、実際に使ってみると「今使っているマウスで、その瞬間に操作できる」という体験が、思っていた以上に快適なんです。

ただマウスのAIボタンを押すだけで、専用アプリが立ち上がり、複数のタブを行き来しなくてもいい。この直感的な操作感こそが、作業時間を短縮する本当の鍵なんだと感じました。

※元ページでは「ChatGPT Plusを内蔵」と説明されています。ユーザー側でPlus契約や設定を行わず、アプリ内で完結する設計とされています（アカウント連携は不可）。

サブスク不要でAI機能が使える

文字起こし、翻訳、AIチャット、さらには画像生成まで。これだけの機能を備えながら、月額料金は0円です。

最近は何でもサブスク（月額課金）になりがちですが、このマウスは1台手元にあるだけで、これらの環境が追加料金なしで手に入ります。

「毎月の固定費を増やしたくないけれど、最新のAI機能は使いこなしたい」 そんな人にとって、このコストパフォーマンスは魅力的じゃないでしょうか。

※月額料金0円については2025年12月時点の条件です。利用条件は将来変更される可能性があります。

「AIスマートマウス」を手にした日から、デスクワークでのちょっとしたイライラが減りました。いつも使うマウスを「AIを操る道具」にアップデートする感覚、ぜひ体験してみてください。まずは製品の詳細ページで、その直感的な操作イメージを要チェックです。

