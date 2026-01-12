Image: Belkin

昨年発売されたNintendo Switch 2。

新しいガジェットを入手すると、新しいアクセサリーが必要になります。ギズモード編集部もSwitch 2入手組は、スクリーン保護シートやケースを購入。中でも、収納ケースとモバイルバッテリーが一体化したBelkinのケースは評判上々でした。

ラスベガスで開催中のCES 2026にて、このBelkinケースのProモデルが発表されました。

Switch 2充電ケース Pro

Image: Belkin

ケースのバッテリーは、既存モデルと同じ10,000mAh。既存モデルと同様なら、Nintendo Switch 2を最大1.5回分充電できます。Proモデルは30W対応で、既存の20Wからアップ（Switch 2は20W充電なのであんま意味はないかも）。

Image: Belkin

ケースとしての収納は既存ケースと同じですが、Proとして1番大きな変化は、ケース前方。小さなスクリーンが搭載されており、ここにバッテリー残量が表示されます（既存ケースは、モバイルバッテリー自体の表示で確認する必要がありました）。

また、USB-Cプラグがあるスタンド部分もちょいアプデされており、プラグが差し込みやすくなっています。

Image: Belkin

価格は99.99ドル。日本での発売時期、価格は現時点ではわからず。