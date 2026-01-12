「大谷は史上最高」に賛否両論

ドジャース・大谷翔平投手の背番号「17」にちなみ、1月7日（日本時間8日）に「MLBネットワーク」は「ショウヘイ・デー」を開催。1日かけて大谷を特集したが、ゲスト出演したデーブ・ロバーツ監督の一言に噛み付く人もいた。

この日は大谷の偉業を振り返る番組構成で、特にドジャースでの2年間を象徴する場面が触れられた。2024年に50-50を達成したマーリンズ戦や、3本塁打＆10奪三振を記録したブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦などが再放送され、識者たちが大谷を解説する特集も組まれた。

そんな中でロバーツ監督は「これまでに野球のユニホームを着た人の中では彼が史上最高の選手だと感じている。長く活躍を続けられなければ（史上最高ではない）と言う人の意見もわかりますが、もう十分にそれに値するものは見てきたと思っています」と断言。司会者のハロルド・レイノルズ氏は「もう、ほとんど神話に出てくるキャラですよね。彼がやっていることは、信じられないことばかりですよ」と話していた。

この発言に対し「こういう揺るぎない確信の言葉を聞くのは、すがすがしいね」「オオタニの才能は確かに特別だ」「彼は間違ってない。何と言うか、最も才能のある選手」とコメント。一方で、「冗談はやめろ、デーブ。ルースがまだ一番だ」「オオタニに関するあらゆることが、大袈裟だ」「彼は（史上最高ではなく）素晴らしい選手、と言うだけにしておけないのか？」といったアンチもコメントし、賛否が起こっていた。（Full-Count編集部）