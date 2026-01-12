人気な理由に納得、、！【GU】スッキリ見え狙える！「ネイビー色スカート」

楽ちんときれい見え、どちらも妥協したくない人におすすめなのが【GU（ジーユー）】の「スウェットスカート」。ナローシルエットでスッキリした印象を狙えるうえに、スウェット素材で気楽に穿けるというバランスの良さが魅力です。価格も2,500円以下と手に取りやすく、ベストセラー入りするほど人気なのも納得。今回は、4色のラインナップの中から、品よく決まる「ネイビー」にフォーカス。「ネイビー色スカート」の魅力を、お手本の着こなしとともにご紹介します。

セットアップも上品に決まる

【GU】「パフスウェットナロースカート」\2,490（税込）

「もちっとした生地感」（公式サイトより）のスウェット素材で、気楽に穿けるのがこのスカートの魅力。ダーツ入りの細身シルエットになっているため、広がりすぎないのがきれいめに仕上がるポイントです。上下を揃えたスウェットコーデでも、すっきりとしたラインのおかげで上品な印象をキープできそう。ネイビーのセットアップからフリルブラウスをちらりと覗かせれば、ラフさと甘さがほどよくミックスされた、大人カジュアルな着こなしが完成します。

綺麗めコーデにも◎

トップスをクリーンなカーディガンやジャケットに変えれば、一気にスマートな印象が加速。足元にヒール靴を合わせることで、通勤シーンにも対応できそうな大人のきれいめスタイルに仕上がります。黒よりも重く見えにくく、爽やかさを備えたネイビーは、今から春先まで長く活躍してくれる予感。さらにスリット入り & ゴムウエスト仕様で動きやすそうだから、長時間のお出かけにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M