¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµå¤Î¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾®ÎÓ¼ùÅÍÅê¼ê¤¬¡¢ÆÈÎ©¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤ÀºÆµ¯¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ£°æâ«ºÈ¥³¡¼¥¹¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡×¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¤Ï2020Ç¯¡¢¹Åç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Ë1»î¹ç¤º¤Ä1·³ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤Ë¡£ºòÇ¯10·î1Æü¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±ÂàÃÄ¤·¡¢11·î¤Î12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¡¢3Ç¯»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®»î¹ç¤Ç¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡£ÆÁÅç¤¬12Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¿·²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤ª¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¹Åç¤«¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æâ«ºÈÅê¼ê¤¬¹âÃÎ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¡£ºòµ¨¤â19¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¥³¡¼¥¹¤«¤Ê¡×¡ÖÆ£°æâ«ºÈ¶ÊÀþ¤¢¤ë¤Ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
