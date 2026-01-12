NHK大河ドラマ「豊臣兄弟」第2回は「願いの鐘」。同ドラマにおいて豊臣秀吉の正妻となる寧々（北政所）は浜辺美波さんが演じています。寧々が生まれた年については諸説（例えば1542年、1549年説）ありますが、ここでは「木下系図」に基付き、天文18年（1549年）の生まれということにしておきましょう。寧々が1549年生まれとすると、天文6年（1537年）生まれの秀吉とは12歳の年齢差があったことになります。



【写真】お美しい～寧々役の浜辺美波

寧々は織田信長に仕えていた秀吉と永禄4年（1561年）に結婚することになりますが、秀吉との結婚に大反対した女性がおりました。それは寧々の母・朝日殿です（寧々の父は杉原定利）。朝日殿は秀吉が「卑賎」（身分や地位が低く卑しいこと）であるとして娘との結婚に反対したのでした（江戸後期の日出藩士・菅沼政常が編纂した『平姓杉原氏御系図附言』より）。また秀吉と寧々が「野合」（正式な手続きを経ないで男女が関係を持つこと）していたことも朝日殿の気に触ったようです。ところが、朝日殿の妹・七曲殿とその夫・浅野長勝は寧々と秀吉との結婚に大賛成。その理由は「秀吉は今でこそ地位は低いかもしれないが、聡明さは凡人の及ぶところではない。英雄の資質が備わっている。よって程なく、出世しよう」と2人は主張したのです。



長勝・七曲殿夫婦は寧々を養女にして秀吉に嫁がせようとするのでした。朝日殿はそれならばと娘の結婚を認めます。こうした事情もあり、秀吉と寧々の母・朝日殿との仲は長く険悪だったとのこと。秀吉が「我らが舅・姑は浅野長勝夫婦である」（『平姓杉原氏御系図附言』）と常々周りに語っていた事はその事を現しているでしょう（一方で最終的には秀吉と朝日殿は和解したとの説もあります）。秀吉と寧々の祝言は浅野長勝の茅葺の「長屋」で行われました（『太閤素生記』）。藁を敷いた上に薄縁（布で縁どった茣蓙）を置いて祝言をしたのでした。秀吉と寧々は晴れて夫婦となり、ここに波瀾万丈な結婚生活がスタートしたのです。



・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、2025年）



（歴史学者・濱田 浩一郎）