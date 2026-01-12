TBS NEWS DIG Powered by JNN

お笑いコンビ・Aマッソの「むらきゃみ」さんが、自身のインスタグラムを更新。
妊娠したことを報告しました。
 

【写真を見る】【 Aマッソ・むらきゃみ 】　妊娠を報告「この度子どもを授かりました」「現在は安定期に入りましたので　喜びとともに皆様にご報告いたします」



むらきゃみさんは「【ご報告】」「うちごとではございますがこの度　子どもを授かりました」と、投稿。

続けて「まじ嬉です」と、綴りました。

そして「現在は安定期に入りましたので　喜びとともに皆様にご報告いたします。」と、記しました。
 



むらきゃみさんは「お仕事は可能な限り続けさせていただきます。日頃から応援してくれてるみんな〜　仕事関係でお世話になってる方々〜　何かとご迷惑をおかけしますが　温かく見守っていただけたらマジうち幸い」と、投稿。

続けて「Aマッソむらきゃみを　今後とも宜しくお願い申し上げます！！」と、その思いを綴っています。

この投稿にファンからは「きゃみさん　おめでとうございます！寒い日続きそうなのであったかくしてご自愛ください」・「おめでとうございます！！　めでたい〜」・「おめでとうございます　くれぐれもお身体ご自愛下さい　ムチャはいけません」などの反響が寄せられています。
 


【　むらきゃみさん　プロフィール　】

出身地：大阪府
生年月日：1988年6月16日
身長：155cm


