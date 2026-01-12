お笑いコンビ・Aマッソの「むらきゃみ」さんが、自身のインスタグラムを更新。

妊娠したことを報告しました。



【写真を見る】【 Aマッソ・むらきゃみ 】 妊娠を報告「この度子どもを授かりました」「現在は安定期に入りましたので 喜びとともに皆様にご報告いたします」





むらきゃみさんは「【ご報告】」「うちごとではございますがこの度 子どもを授かりました」と、投稿。



続けて「まじ嬉です」と、綴りました。



そして「現在は安定期に入りましたので 喜びとともに皆様にご報告いたします。」と、記しました。







むらきゃみさんは「お仕事は可能な限り続けさせていただきます。日頃から応援してくれてるみんな〜 仕事関係でお世話になってる方々〜 何かとご迷惑をおかけしますが 温かく見守っていただけたらマジうち幸い」と、投稿。





続けて「Aマッソむらきゃみを 今後とも宜しくお願い申し上げます！！」と、その思いを綴っています。この投稿にファンからは「きゃみさん おめでとうございます！寒い日続きそうなのであったかくしてご自愛ください」・「おめでとうございます！！ めでたい〜」・「おめでとうございます くれぐれもお身体ご自愛下さい ムチャはいけません」などの反響が寄せられています。



【 むらきゃみさん プロフィール 】



出身地：大阪府

生年月日：1988年6月16日

身長：155cm



【担当：芸能情報ステーション】