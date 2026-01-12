ハワイアン航空は、「カフエワイ・ハワイ投資計画」の一環として、5年間で5億米ドルを投資する。

2029年にかけて、ホノルル、リフエ、カフルイ、コナ、ヒロの各空港のロビー、ゲート、アメニティを改善し、明るく優雅なオープンスペースやよりよい座席、充電設備の増強を行う。ホノルルでは、ターミナル1のマウカ・コンコース入口に広さ約1,160平方メートルの新たなラウンジを開設する。これにより、旅行者の体験を総合的に向上させる。

さらに、アプリとウェブサイトを刷新し、より優れた旅行計画とセルフサービス機能を提供する。従業員向けの新技術にも投資する。完全な機能はハワイアン航空とアラスカ航空が同じ旅客シスエテムを導入し、ハワイアン航空がワンワールドに加盟する4月下旬にも提供を開始する。

エアバスA330-200型機は、2028年から内装を全面的に刷新し、新しい座席、カーペット、照明、ファーストクラススイート、プレミアムエコノミークラスを導入する。Bluetooth対応の機内エンターテインメントシステム、無料のスターリンクWi-Fiも導入する。太平洋路線での将来的な運用のため、リース契約を締結している3機を取得する。