NMB48の坂下真心（20）、芳賀礼（19）、西由真（19）ら新成人10人が12日、大阪天満宮（大阪市北区）で「成人式（二十歳のつどい）」に出席した。

大好きな青と水色で落ち着いた雰囲気の晴れ着に身を包んだ坂下。「安心感があって落ち着く」と笑みを浮かべた。

スポーツ大好きな坂下は昨年、大阪マラソンで42キロを4時間9分43秒で完走。TBS「オールスター感謝祭」では恒例の「赤坂ミニマラソン」で女子1位、全体8位でゴールした。

今年も「いろんなスポーツ番組に出演したいです。スポーツの楽しさをたくさんの人に伝えたい。NMB48の入口になれるように」と中心メンバーとしての活躍を誓った。

芳賀は「普段の私服ではピンクだったり、リボンがいっぱいだったり女の子らしい福を着ることが多いので普段と違う大人っぽさを出したくて」と黒地に赤、紫の花をあしらったシックな出で立ち。「妹っぽい一面を見せることが多いので大人っぽい艶のある女性になりたい」と2月18日にファースト写真集「ぽんっ」を発売。「初めて水着の撮影に挑戦してるので、普段とのギャップをお見せしたい」とPRした。

西は「大好きな赤を取り入れた。電話でお母さんとおばあちゃんと一緒に決めた」という晴れ着姿。「今まで以上に自分の言動に責任を持ち、与えられるだけでなく、自分からも何かを返せるような人になりたい」と自立をアピール。「1人で海外旅行へ行ってみたい」と語った。