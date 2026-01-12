今季３連覇を期すドジャースは、さらなる大型補強なるか。元メッツとオリオールズＧＭでＭＬＢネットワークのラジオ解説を務めるジム・デュケット氏が１１日（日本時間１２日）、カブスからＦＡとなっているカイル・タッカー外野手の争奪戦に参戦しているとみられるドジャースがすでに面談したことを明かした。

同氏は自身のＸ（旧ツイッター）で「関係者が私に明かしたところによると、タッカー獲得の交渉に関与している主要３球団（ブルージェイズ、ドジャース、メッツ）は、いずれも交渉の一環として、対面またはＺｏｏｍを通じて本人と面談を行っている」と、投稿した。

タッカーはカブス１年目の昨季、１３６試合に出場し、２２本塁打、７３打点、打率２割６分６厘。通算では８年間で７６９試合に出場し、１４７本塁打、４９０打点、打率２割７分３厘をマークしている。ドジャースがタッカーを獲得となれば、Ｔ・ヘルナンデスを左翼で起用することも可能で、やや手薄な両翼を埋める強力なピースとなる。

同氏は「今後、この３球団のうち、どこかが他球団との差別化を図るために、近いうちにオファーを引き上げる動きに出るのかどうかが注目されるところだ」と指摘。大谷翔平との共闘なるか―。大物外野手の去就から目が離せない。