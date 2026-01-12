将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局2日目が12日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。

藤井は「掛川牛内ももの牛カツカレー」「アイスティー」を注文。スパイス香るカレーと、地元のブランド黒毛和牛種「掛川牛」をサクッと揚げた牛カツを合わせたぜいたくなひと皿。部位は赤身中心でほどよい柔らかさを持ち、肉本来の濃い味わいが楽しめる内もも肉の厚切りを使用している。

永瀬は「掛川産キャベツ県内産豚肉を使った回鍋肉」「加藤農園さんのいちごタルト」「フレッシュジュース キウイ」「ホットコーヒー」「アイスウーロン茶」をオーダー。回鍋肉は地元の「落合農園」のキャベツと白ネギ、県内産の豚肉を使ったひと品。

永瀬は前日に引き続き“昼のおやつ”も堪能する様子。この日は地元の洋菓子店「パティスリー・ドゥ・シャルリエ」の自家製タルトを選んだ。掛川市の契約いちご農家「加藤農園」のこだわりのいちごがたっぷり使われている。