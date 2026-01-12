成人の日の１２日、ＮＭＢ４８で成⼈式を迎えたメンバー１０人が大阪市北区の大阪天満宮で「二十歳のつどい」に参加。あでやかな振袖姿を披露し、新成人としての誓いを新たにした。

―二十歳の目標は？

福原琴美「昨年１１月に加入したばかりの研究生。正規メンバーに昇格することです」

福野杏実「好きなことを形にしたい。グッズのデザインや映像などクリエイティブなお仕事をしたい」

板垣心和「ＮＭＢ４８の選抜メンバーに入ることです。ＭＶや歌番組に出演したい」

坂下真心「いろんなスポーツ番組に出演すること。私の頑張る姿が、誰かの頑張る活力になれるように」

坂田心咲「カラーコンタクトやコスメのイメージモデルやプロデュースをやってみたい」

塩月希依音（昨年第３代キャプテン就任）「大阪城ホール規模の１万人以上の会場でライブをすることが目標」

芳賀礼「妹っぽい一面を見せることが多いので、大人っぽい艶（つや）のある女性になりたい」

池田典愛「思いやりを持つことと道徳心を持つこと。ギャル関連のお仕事をしてみたい」

西由真「周りの人を大切にできる人、自分から何かを返せるような人になりたい」

中川朋香「ラジオやイベントのＭＣにも挑戦したい。大好きな和歌山のことを発信したい」

―二十歳の目標は？

福原琴美「かわいくて明るいアイドルを目指している。ピンク色のお花にたくさんのラインストーンがついたもの」

福野杏実「フワフワしてると言われるので、白と黒を取り入れて大人っぽさを。（帯は）大好きな赤で強さを出してみました」

板垣心和「（ラッキーカラーの）紫が大切な色。白地に紫と黒の大人っぽいカラーにしました」

坂下真心「昔から大好きな青と水色を取り入れた。着ていると安心感があります」

坂田心咲「ザ・王道な晴れ着。ヘアアレンジもスッキリ、和風な感じ。アイドルとしても王道を目指したい」

塩月希依音「今の私らしい元気さを表した黄色と、お上品な大人になりたい願いで白を選びました」

芳賀礼「（普段のかわいいファッションとの）違いを見せたくて、大人っぽさを出したくて、シックにまとめてみました」

池田典愛「頭からつま先まで黒とシルバーそろえて、ネイルも超かわいい感じ。いかにもな“ギャル感”を出させていただいてます」

西由真「大好きな赤を取り入れました。お母さんとおばあちゃんと電話して（相談して）決めました」

中川朋香「大好きなオレンジ色。和歌山県はミカンが有名なので、オレンジを選びました」

―２０歳で解禁したいことは？

福原琴美「車の免許を取得したい」

福野杏実「ワインを飲んでみたい」

板垣心和「独り暮らしをしてみたい」

坂下真心「株や投資を安部若菜さんに教えてもらって始めてみたい」

坂田心咲「ママに頼らず、ちょびっとだけ親離れしたい」

塩月希依音「２０歳になってすぐ有馬記念で５万円負けたので、２０歳のうちに取り返したい」

芳賀礼「何か一つ大きな契約をしてみたい」

池田典愛「もっともっとギャルを貫き通したい」

西由真「ひとりで海外旅行に行ってみたい」

中川朋香「和歌山でＮＭＢ４８のイベントをしてみたい」