個人事業主の夫が「白色のほうが楽」と青色申告を避けています。税理士さんからは「青色なら“65万円控除”でかなり違う」と言われていますが、手間と節税どちらを優先すべきでしょうか？

青色申告と白色申告の基本的な違い

個人事業主が所得税の確定申告を行う際には、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選ぶことになります。白色申告は事前の手続きが不要で、比較的簡単な帳簿づけで済むため、確定申告が初めての人や簿記になじみのない人には心理的な負担が少ない申告方法です。

一方、青色申告は事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けて初めて利用できます。

また、青色申告は日々の取引を複式簿記で記帳し、貸借対照表や損益計算書などの書類を整えて申告する必要があります。この点が白色申告に比べて「手間がかかる」と言われる理由のひとつです。しかしこの手間をかけることで、節税面で大きなメリットが得られる制度になっています。



青色申告の最大のメリット「青色申告特別控除」

青色申告の節税効果で最も大きいのが、「青色申告特別控除」です。これは事業所得から最大65万円を控除できる制度で、控除額を課税所得から差し引くことで所得税が軽くなります。白色申告にはこうした特別な控除はありません。

たとえば年間所得が500万円で65万円の控除が適用できる場合、控除後の課税対象は435万円になり、税率が一定であれば支払う税金が大きく減る計算になります。この控除は所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の算定にも影響するため、トータルで節税効果が大きくなるケースがあります。

ただし65万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける、貸借対照表を作成する、電子申告や電子帳簿保存などの要件を満たすなどの条件があります。手間が増えるのはこのためです。



手間の違いはどれほどか？

白色申告の場合、収入と必要経費を整理し、収支内訳書とともに申告書を提出するだけなので、帳簿の付け方も単式簿記（家計簿に近い形式）で済み、比較的負担が少ない申告方法です。初心者でも取り組みやすいという点では大きなメリットがあります。

一方で青色申告では、複式簿記に基づいた日々の取引記録、帳簿の保存、決算書類の作成といった作業が必要です。慣れないうちは時間がかかるため、「手間が大きい」と感じる人もいます。

しかし、近年ではクラウド会計ソフトやスマホアプリのサポートにより、仕訳の自動化や帳簿作成の補助が進んでいます。そのため、専門的な簿記の知識がなくても、比較的スムーズに青色申告に対応できる環境が整いつつあります。



手間と節税、どちらを優先すべきか？

どちらを優先すべきかは、事業の規模や収入の状況によって変わります。一般的には以下のような考え方ができます。



売上や所得が大きく、税負担が大きい場合

青色申告による65万円控除は、年間の税額に直接影響するため、節税効果が大きくなります。帳簿づけの手間を一度工夫してしまえば、翌年以降の負担感も軽減されていきます。



事業を始めたばかりで売上がそれほど大きくない場合

白色申告の簡単さは確かに魅力的ですが、青色申告を採用すれば、将来的な税負担の軽減や税務上の柔軟性（赤字の繰越など）は大きなメリットになります。

青色申告に切り替えることで初期の準備や帳簿の整備が必要ですが、その「手間」は節税効果による税金の減少で十分に回収できる可能性があります。記帳や申告の苦手意識がある場合でも、クラウド会計ソフトや税理士の助言を活用するなどして、青色申告のメリットを生かす工夫ができるでしょう。



まとめ

白色申告は確かに手軽で始めやすく、初めての申告に向いています。しかし、青色申告特別控除をはじめとした節税効果は、税負担を抑えるうえで大きなメリットになります。手間をかけて帳簿を整えることは確かに必要ですが、その分だけ税金が軽減され、結果的に事業の収益性を高めることにもつながります。

控除のメリットと記帳の負担を比較し、将来の税負担や事業計画も見据えて判断することが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー