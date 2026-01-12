（MCU）シリーズでヴァルキリー役を演じてきたテッサ・トンプソンが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への復帰について語った。

米のポッドキャストに登場したトンプソンは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に登場する可能性を尋ねられると、「あっ、何も言えないんですよ」とひとこと。MCU経験者らしい、何ひとつ肯定も否定もしない答え方だ。

これまでトンプソンは、MCUの実写作品では『マイティ・ソー バトルロイヤル』をはじめ、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）と『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）『マーベルズ』（2023）に出演。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への出演は認めなかったものの、ヴァルキリー役の再演には意欲を示した。

「MCUの最も素晴らしいところは、素晴らしい人たちと共演でき、世界を創造する最高の職人たちや、私を招いてくれる監督たち、素晴らしい才能をもつ方々とお仕事ができること。マーベル映画ではさまざまなトーンに触れることができて、ドラマもコメディも探求できるし、やれることはたくさんあります。（ヴァルキリーは）大好きな役柄なので、これからもずっと興味を持ち続けることでしょう。」

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、雷神ソーが再び重要なポジションとして登場する。ソーにとって重要な人物であるヴァルキリー、そして『アベンジャーズ／エンドゲーム』でアンソニー＆ジョー・ルッソ監督とのタッグを経験したトンプソンが、再び何らかの形で登場する可能性は高そうだ。

ちなみにトンプソンは、最新作であるシリーズ「彼の真実、彼女の嘘」で、同じくMCUにてパニッシャー役を演じているジョン・バーンサルと共演。もっとも撮影終盤に少し話したことを除いて、MCUの話題にはほとんどならなかったそうだ。

「彼は『パニッシャー』のスペシャルを執筆していましたし、友人として連絡を取り合っているので、彼がパニッシャー役に復帰する準備をしていることは知っています。そういう文脈で話をしたことはありましたが、あの世界（MCU）で仕事をする俳優としては……。お互いのキャラクターがどんな関係なのかを話したことはなかったですね。興味はあるから、話したほうがよかったのかもしれません。」

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時劇場公開。ヴァルキリーが登場するかは、もちろんまだわからない。

