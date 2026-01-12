韓国アイドル、芸能高校の卒業アルバムに名前も写真も見当たらず…印刷ミスへの対応に抗議殺到

ガールズグループCLASS:yのメンバー、ジミンが最近卒業した高校の卒業アルバムで、自分の名前と写真が抜けていたことがネット上で急速に拡散されている。

去る1月11日、ネットとジミンのSNSアカウントなどによると、ジミンは「これが私の卒業写真」として、自らファンに卒業写真を公開した。

【写真】ジミンと同じ高校！IVE・イソ、卒業

1月8日、ジミンは韓林（ハンリム）演芸芸術高校を卒業したが、卒業アルバムでは写真と名前を見つけることができなかった。

彼女は、「卒業アルバムの写真が抜けているから、私が全部送るね。ちょっと悲しい」として、「アルバムに私の名前と写真が1枚もない」と説明した。

（写真＝オンラインコミュニティ）ジミン

続けて、「それでも今は終わったことだから、残念に思うのもやめないと」として、「こうしてでも見せることができて幸いだ」と自分を慰めようとする姿を見せた。

1月8日、彼女はソウル松坡（ソンパ）区韓林演芸芸術高校で開催された卒業式に参加した。しかし同日、学校の公式アカウントに公開された卒業生紹介にもジミンの写真と名前はなかった。

これに対し、1月10日、韓林演芸芸術高校側は公式SNSに「韓林演芸芸術高校実用音楽科14期ウォン・ジミン（CLASS:y）の卒業アルバム写真を改めて投稿します」と写真を公開した。

（写真＝ジミンInstagram）

加えて、「韓林芸術高校で過ごした3年を踏み台にして、より大きな舞台に進むジミンを祝福し、新しい所属事務所とともに再び跳躍するCLASS:yを応援する」と一足遅れて彼女に言及した。

しかし、「抜けていたら、また作ってあげた方が良いのではないか」「お金を払ってもらっているのに、すべての生徒が1度だけ経験できる高校卒業を、このようなやり方で処理してはいけないでしょう」といったファンの抗議が続いた。