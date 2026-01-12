AKB48¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¡ÈÆ±³ØÇ¯¡É¤Î6¿Í¤¬Æó½½ºÐ¤ÎÀÀ¤¤¡¡¿·°æ¡Ö1830¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌ´¤ò¶»¤Ë¡×¶À³«¤½éÄ©Àï
¡¡AKB48¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦³°¿ÀÅÄ¤Î¿ÀÅÄÌÀ¿À¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¡ÈÆ±³ØÇ¯¡É¤Ç¡¢½©»³Í³Æà¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏAKB48¤ÈÆ±¤¤Ç¯À¤Âå¤Ç¤¹¡ªÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢21Ç¯ÌÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½©»³¡¢¿·°æºÌ±Ê¡Ê20¡Ë¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡Ê20¡Ë¡¢µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡Ê19¡Ë¡¢Ç÷Í³²ê¼Â¡Ê19¡Ë¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡Ê20¡Ë¤Î6¿Í¡£¿·°æ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌ´¤ò¤ß¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¤Î1830¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌ´¤ò¶»¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢14Ç¯8·î¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©ÍÕ¸¶¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç1830¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¢¤ëÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿OG¤¬½¸·ë¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤äÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤ÇµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤äÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®¿Í¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¶À³«¤¤ò¼Â»Ü¡£¹ë²÷¤Ë»î°û¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¿·°æ¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼ò¹ë¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£