橋本環奈、「二十歳のつどい」にサプライズ登場 新成人にエール「行動や言葉に責任を」会場はどよめき「えー」
俳優の橋本環奈（26）が12日、東京・港区で行われた「二十歳のつどい」にサプライズで登場。新成人850人にエールを送った。
【写真】「えー」「かわいいー」大歓声を浴びながら登壇した橋本環奈
橋本のサプライズは式典の実行委員会が企画した。橋本が登壇すると、新成人は「えー」と声が響き、会場がどよめいた。
橋本は壇上で、自身は仕事で成人式には出ていなかったことを紹介。出席者の晴れ姿に感銘を受けたといい「皆さんのパワーをいただいて日々仕事に精進したい」と話した。
当時、仕事と学業を両立していた経験をもとに「10代で新しいことがたくさんあって、色んな人に応援していただいてほめていただいた。でも、それにあぐらをかいちゃいけない。楽しいだけではやっていけないと思うようになった」と“大人”について語った橋本。
新成人に向けて「大人になって思ったのは自分の行動とか言葉に責任を持たなければいけないと思った。自分の言葉が未来を形作っていくと思う」とエールを送った。
その後は晴れ姿の新成人と写真撮影をして交流。出席者は「かわいいー」「かんなー」と歓声を上げ、晴れ舞台に満開の笑顔が咲いていた。
橋本は12日午後9時から放送が始まるフジテレビの新月9ドラマ『ヤンドク！』で主演を務める。本作はヤンキーとして荒れていた主人公が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメントとなっている。
