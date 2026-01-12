【サッカー/U23アジア杯】各組第2節まで終了 中国がオーストラリア下しグループD首位浮上
◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間11日、サウジアラビア)
U23アジア杯グループリーグ第2節は11日、D組の2試合が行われました。
第1節で中国と0-0で引き分けたイラクはタイと対戦。前半27分、PKを決めて1点をリードします。
後半も1-0のまま試合を進めましたが、勝利が見えた後半40分、ゴール前の混戦からタイに押し込まれ同点に追いつかれます。試合はそのまま終了し、引き分けで両チームが勝ち点1を分け合いました。
D組のもう1試合は中国とオーストラリアが対戦。中国は前半43分、セットプレーのこぼれ球をゴールに突き刺し先制点を挙げます。
試合はそのまま進み、迎えた後半アディショナルタイム。オーストラリアに右からのクロスを押し込まれ同点かと思われましたが、VARによりゴールが取り消しに。逃げ切った中国が勝ち点3を獲得し、D組首位に浮上しました。
大会は全グループが第2節まで終了。すでにグループ突破を決めている日本は、14日に行われる第3節でカタールと対戦します。
◇第2節結果
【グループA】
ヨルダン 3-2 サウジアラビア
ベトナム 2-1 キルギス共和国
【グループB】
日本 3-0 UAE
シリア 1-0 カタール
【グループC】
韓国 4-2 レバノン
イラン 0-0 ウズベキスタン
タイ 1-1 イラク
中国 1-0 オーストラリア