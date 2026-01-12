ひとりでいるときなどに感じやすい《孤独感》。脳科学者・中野信子さんによれば、孤独感は「他者と心が通じていない」と感じることで生じるものだと言います。コロナ禍が明け、多くの人が孤独感から解放されるはずでしたが、実際には今「そばにいるのに孤独」「わかりあえない」という、新たな感情を抱えているようで…。書籍『「さみしさ」に負けないための脳科学』をもとに解説します。

「ロスジェネ世代」の諦め

ここでは、ひとりの人間の一生を縦断的に見ていくのとは別の角度から、時代の影響を色濃く受けたと考えられる世代集団について、少し見ていきたいと思います。

この世代は、2025年現在、50歳前後になっています。この時期は、能力、体力的に、人生の大きな分岐点といえるでしょう。

これからは、これまで蓄積した知のリソースを活かして人生を生きていくことが求められます。

一般的な仕事でいっても、まさに働き盛りの年頃。30代の頃以上に重要なポストを任され、責任を負っている人も多いはずです。

ところが、現在の40代後半から50歳くらいの人は、就職氷河期を経てきた世代という、特有の社会的な特徴があります。

学校を卒業しても正社員になかなかなれず、非正規雇用を長く続けている。正社員になれたとしても、上の世代のようなスムーズな昇進はままならない。そんな人が多い世代なのです。

なにかと押さえつけられてきた時代を長年にわたり過ごしてきたため、パワフルな団塊世代や華やかなバブル世代という上の世代には気を遣い、なおかつ、開き直った感のある新しい時代に順応したゆとり世代以降の若者にも、気後れするような感じがするのではないでしょうか。

独特の空虚さを背負わされている世代

「ロストジェネレーション」などとも呼ばれる世代です。

非正規雇用の拡大、非婚率の上昇、出生率の低下、年収の下降等々、まさに「ロスト＝喪失」による、独特の空虚さを背負わされている世代といってもいいかもしれません。

団塊世代が好んで使う言葉に「自己実現」がありますが、対照的にその子世代にあたるこの世代には、自己実現をするための機会が乏しかったといえます。

もしかしたら、親世代に遠慮して、あるいは奪われた結果の、自己実現の機会の「ロスト」であったのかもしれません。

それは、この世代が産むはずだった次世代の人口の減少というかたちで、じわじわと国そのもののかたちを蝕んでもいます。

「就職」「昇進」「結婚」「子どもの誕生」というのは、それまでの日本では人生の重要な節目として、「誰もが経るもの」としての社会通念がありました。

しかしながら、ロストジェネレーションにとって、もはやそうした通念は過去の遺物、もしくは上の世代ならば享受できた「ぜいたく品」になってしまった、と分析する人もいます。

それぞれの背景には、自己効力感の低下を伴う失望感が…

仕事や組織、家族、そして自分自身に対して、かつて上の世代があたりまえに得ていたものを、自分たちは得ることができない。

しかもそれは、個々人の努力ではどうにもならないという虚無を感じるときの特有のさみしさがこの世代のカラーでもあります。

運よく（この運よく、というのも意味深長かもしれません）安定的な仕事が得られ、家族を持つことができたとしても、この年代ならではのさみしさがあります。

仕事が忙しくて家族といられない。

給料が上がらない。

昇進できない。

やりたい仕事ができない。

評価が上がらない。



働き盛りの年頃だけに、さみしさの根源には、仕事にかかわること、家庭にかかわることが多いと考えられますが、そのそれぞれの背景には「期待したものが手に入らない」という、自己効力感の低下を伴う失望感が横たわっていることでしょう。

「勝ち組」「負け組」

しばしば、「勝ち組」「負け組」という言葉が使われてきましたが、この世代が経験してきた世相がそのまま反映されている言い回しでもあります。

同じ会社でも「出世する人・しない人」がいる。これは、努力の賜物だと思いたいけれども、運の要素も結構大きい。努力しても報われるわけではない。

別の角度から見ると、就職試験に複数落ちたりなどして不本意ながら選ぶことになった就職先でも、場合によっては勝ち組になることもあり、そういった要因による格差も無視できない水準です。

学生時代の同窓会は「勝ち組」のマウント合戦のようになることもあるでしょう。友だちの顔をしていても、内心は敵同士のようで、参加する気も起きないということもあるのではないでしょうか。

親やバブル世代を見ていて、なんとなく思い描いていた40代。家族と幸せに過ごし、仕事にも満足して、心通わせる仲間たちとの交流があるはずの40代。

ところが現実には、いろいろなものが自分の手からすり抜けてどこかへ消えていることに気づいてしまいます。

長く続く暗いトンネルを、どうすれば抜け出せるのかわからない。谷の底から上を見て、這い上がれないような気持ちを感じることもあるかもしれません。



「失われていくもの」に抗う50代

特に大きな疾患があるというわけではなくても、倦怠感、不眠、頭痛といった症状が、40代後半から現れることがあります。

更年期症状と称され、かつては女性特有のものとみられていたこれらの症状は、男性にもみられることが現代では知られるようになりました。

また、生活習慣が原因となる心筋梗塞や脳卒中は、50代は40代のおよそ2.５倍（厚生労働省「平成29年患者調査」）にもなります。

筋力も50代から急激に低下しはじめ、五十肩、腰痛など、筋力低下に伴う症状が顕著になってきます。

加齢に伴い、40代が心身の「衰えを感じはじめる」時期なら、50代は、心身が「急激に衰える」時期といえます。ですから50代は、老いや病気について真剣に考えることを求められる世代でもあります。

「ああ、もう本当に若くはないのだ」と思い知らされ、「若さ」をはじめ、以前はあたりまえのように持っていたものが失われるさみしさを抱えていくのが50代といえるでしょう。

中途半端な年代である、現代における50代

会社では、同世代のなかでもポジションが確定していきます。それを変えることは、この年代になってくると難しいというのが現在の社会状況でしょう。

あとは静かに定年を迎えるか、最後にひと花咲かせるかの選択を迫られる世代でもあります。こういうときに、うまく立ち回っている同僚や成功している学生時代の友だちを見てうらやましくなったり、ときには妬ましさを感じたりしてしまうこともあるかもしれません。

そのような自身のネガティブ感情を目の当たりにすると、そのことがまたさみしさを助長するという負のスパイラルにも陥ってしまいかねません。

無謀な脱サラをしてみたり、人によってはギャンブルに依存するようになったり、異性に溺れたりしてしまうという場合もあるでしょう。

現代における50代は、若者ともいえず、高齢者というにはまだ早く、そのちょうどあいだに位置しているような、いわば中途半端な年代でもあります。

若者ほど元気で未来があるわけではなく、高齢者ほど丸くなってもおらず、諦観しきっているというわけでもない。

「最後にもうひと頑張りできるかもしれない!」、そんなことを思って、焦りを感じる人も少なくないだろうと思います。

※本稿は『「さみしさ」に負けないための脳科学』（アスコム）の一部を再編集したものです。